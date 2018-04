Exposition "Ajaccio à travers le Temps" à l'école primaire Saint Jean I du 18 au 25 avril Mostra "Aiacciu à traversu u tempu" à a scola primaria di San Ghjuvà trà u 18 è u 25 d'aprili

Vernissage mercredi 18 avril à 16 heures à l'école primaire Saint Jean I



Laurent Marcangeli, maire de la Ville d’Ajaccio en compagnie de son adjoint Charles Voglimacci, délégué à la Jeunesse et Vie des Quartiers/Politique de la Ville et Marie-Noelle Nadal, conseillère municipale, inaugurera mercredi 18 avril à 16 heures à l’école primaire Saint Jean I, l’exposition « AJACCIO A TRAVERS LE TEMPS » organisée par la Ville d’Ajaccio en partenariat avec le CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) et la CAPA.



Après avoir retrouvé son aigle impérial, en décembre dernier, le quartier Saint Jean s’apprête à voyager dans le temps grâce au travail de recherche entrepris depuis septembre dernier par Marylou Sabaini, directrice adjointe de la maison de quartier de Saint Jean et Céline Ettori, animatrice de la structure dépendant de la Direction de la Jeunesse et de la Vie des Quartiers de la Ville d’Ajaccio.



Ce travail fastidieux a été mené, pour le côté opérationnel, en collaboration avec les enfants et adhérents de la maison de quartier, les habitants et les commerçants ainsi que les services communaux, le CAUE et le Musée de la Corse avec le soutien indéfectible de Marie-Noelle Nadal, en charge du projet.



L’exposition durera une semaine et sera axée sur trois époques :

- les années 50 et 60

- les années 70 à aujourd’hui

- le futur, avec l’Antiquarium du boulevard Paoli et une réalisation en légo dans le cadre de l’opération « Joue et construis ton quartier en légo » avec la ludothèque « le Petit Atelier ».



Durant la semaine, les élèves des écoles Saint Jean et Loretto, accompagnés de leurs enseignants, disposeront d’une visite guidée par le personnel de la maison de quartier.

Un espace dessin sera dédié aux enfants toute la semaine sur le site ouvert au public tous les jours, week-end inclus, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.





Toutes deux, originaires de Saint Jean, sont allées puiser dans les mémoires du quartier, chez les habitants, commerçants, bailleurs et même bâtisseurs des résidences constituant ces anciennes vignes située entre l’oratoire de Sainte Lucie et la colline de Castel Vecchio maintenant peuplées de plus de 4000 âmes.





Durant cette année, les expositions "Ajaccio à travers le Temps" se déplaceront aussi sur d'autres quartiers de la ville, les Salines , les Jardins de l'Empereur et plus prochainement aux Cannes à partir du lundi 14 mai, avec un vernissage prévu à 18 heures à la Maison de Quartier des Cannes.



