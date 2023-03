Exposants : réservez votre emplacement lors de la foire de la Saint Pancrace du 13 au 15 mai 2023 Pà i prufissiunali chì volini essa prisenti à a fiera di a San Pancraziu à u mesi di maghju, eccu u cartulari pà fà a vostra dumanda

Retrouvez le formulaire de demande d'emplacement pour la foire de la Saint Pancrace le samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 mai 2023.







Modalités



Par courrier à l'adresse suivante :

Monsieur le Maire d'Ajaccio

Avenue Antoine Serafini 20304 Ajaccio cedex - BP 412



Déposé physiquement à l'adresse suivante :

Direction du Commerce, de l'Artisanat et du Domaine Public 4 boulevard Roi Jérôme, 20000 Ajaccio



Par mail : commerce@ville-ajaccio.fr

Tout dossier incomplet ne pourra être instruit qu'à compter de la réception de(s) pièce(s) complémentaire(s)



Date limite des inscriptions le vendredi 7 avril 2023

formulaire foire saint Pancrace 2023_0001.pdf (1.53 Mo)



