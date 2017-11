Exposants et créateurs du Marcatu di Natale 2017 Marcanti è criatori annant'à u marcatu di Natali pà u 2017



Espace Reine des Neiges : 1 les churros de donia : churros / 2 yayourt : vente de yaourts et bûches glacées / 3 marie mayer créations : accessoires pour cheveux / 4 a Piaghja : spécialité corse “pain du bandit” 5 anapas : création bijoux et accessoires / 6 u caracutu : bijoux, coques et accessoires pour téléphone / 7 Charcuterie d’amore : charcuterie artisanale de production Corse / 8 le Périgord noir : foie gras / 9 edgar d’esplot Coffrets : cadeaux, vins cuvées prestigieuses / 10 amicizia : fondue Savoyarde / 11 la taste : confiseries / 12 le chalet du père noël : photographe / 14 i délizii : pâtisseries / 15 nota bene : objets cadeaux et décoration d’intérieur / 16 bar Pietra : bière locale / 17 aux délices de marie-hélène : gaufres et pain d’épices / 18 Pêche aux canards. Espace Conti Corsi : 19 la confiserie impériale : confiseries artisanales / 20 santons fouque / 21 a manu : objets et bougies / 22 Casa di Panama : vente de chapeaux et accessoires d’hiver / 23 lg créations : bijoux, textiles et objets 24 Casa vecchia : parfums et huiles essentielles / 25 santons Campana. Chalet d’animation : 26 Alta Frequenza, tous les jours de nombreux lots à gagner.



Espace Ansel & Gretel : 27 toque de Cuisine : agneau de lait rôti / 28 l’atelu Corsu : figatelli / 29 in’de zeze : pâtisseries 30 l’albitru : crêpes et pâtisseries / 31 la brasserie impériale : bière de production locale 51 domaine de tremica : dégustation et vente de vin corse / 52 la Raclette / 53 aline la Chocolatière : chocolaterie artisanale / 53 bis i Castagni : châtaignes grillées.



Espace Merlin l’Enchanteur : 32 l’arôme : caviar, foie gras, champagne / 33 la tartiflette : tartiflette traditionnelle 34 le chalet nutella : crêpes et gaufres / 35 u valinco : foie gras maison / 36 le chalets des associations / 37 Casa serena : Charcuterie artisanale et fromage fermier / 38 brasserie 1928 : bûches pâtissières, pâtisseries / 39 veau tigré : veau tigré de production corse / 40 il était une fois une fée :maquillage pour enfants / 41 tête de Chocolat : confiseries. Espace L’atelier du Père Noël : 42 le bar à truffes : déclinaisons de mets salés à base de truffe / 43 le Comptoir : vente et dégustation de vins et champagnes / 44 a Pignata : conserves artisanales, soupes à emporter et à déguster 45 Charcuterie griscelli : charcuterie artisanale / 46 ecarcity : location et vente d’overboard et overkart 47 chalet partenariat presse / 48 i Panucci di natali : spécialité corse “panucci” / 49 i panzarotti : panzarotti 50 Casa gelata : bûches glacées artisanales.



Espace créateurs château fort de Merlin a casa di u savonu : savonnerie artisanale / marie-Christine marovelli : création de bijoux en verre de Murano fait main nine : créatrice de mode / testa maura : parfumeur / infinie nature : artisan fleuriste / Kasori : herbes aromatiques sauvages, condiments, sauces et infusions / atletico : sellerie / atelier altana : producteur de parfums, bougies artisanales, produits de beauté / la nuit des temps : création de bijoux et accessoires / Poterie du sourire : artisan potier / Terraterre : céramique artisan potier / les couteaux de mitarza : artisan coutelier / Philippe Pierrangeli : photographe d’art / her de famille : corail végétal / hypsica : créateurs insulaires, mode, art de vivre et bien-être / Khunshiwa : création de bijoux en pierres naturelles / marie-Pierre stoffel : sujets en chocolat, pain d’épice, biscuits alsaciens seksaf Cecile : maroquinerie donia esther : accessoires de mode et parfums / grimaldi Cecile : bijouterie, joaillerie graziosa : création de vêtements my dolls : création de vêtements et accessoires pour enfants Casamarte Patrice : production de miel et huiles essentielles Parodi Corinne terra d’oru : marquage de sucettes et vêtements de puériculture / luce di machja : bougies artisanales.



Ne manquez pas l’exposition d’art du collectif odK du 30 décembre au 6 janvier : Stéphanie Paoli, Jean-Olivier Chafraix, Christian & Fabrice Martinez

