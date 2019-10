Évenement du projet PROTERINA 3 - Cagliari, 15 octobre 2019

C'est en présence du Maire de Cagliari, de l'Assessore all’Ambiente con delega alla Protezione civile, Regione Autonoma della Sardegna, de l'Assessore dei Lavori Pubblici, Regione Autonoma della Sardegna, du Directeur Général de la Protection civile de la Regione Autonoma della Sardegna, du Président ANCI Sardegna, de Marta Giambelli représentant la Fondation CIMA (chef de file du projet), deFederico FERRARESE CERUTI - Direction Générale de la Protection civile de la Regione Autonoma della Sardegna que s'est tenu ce évènement.

De nombreux points ont été abordé lors de ces fructueux échanges :

• Le parcours de définition des nouvelles zones d'alerte de la Protection Civile de la Région Sardaigne présenté par Roberto Deidda de l'Université de Cagliari, Département d’ingénierie civil, environnement et architecture

• Micro-interventions pour réduire la vulnérabilité des bâtiments existants par Gianluigi Mancosu de la Direction Générale Agence du District hydrographique de Sardaigne

• Activation de l'instrument "Contrat fluvial" pour la mise en œuvre participative et partagée au niveau local des choix de projet - Les cas du Serra Torrent et du Cecina présenté par Isabella Bonamini et Marcello Brugioni de l'Autorité de District des Apennins du Nord

• Elaboration d’un livre blanc pour définir collectivement les conditions et moyens d’une amélioration de

la gestion des risques naturels majeurs en Provence Alpes Côte d’Azur. présenté par Emile Auray et Béatrice Mayen de la Région Provence Alpes et Cote d’Azur

• Le projet Rain Garden : un modèle européen de jardin durable présenté par Tatiana Parodi d'Atene Srl - Ville métropolitaine de Genova.

• La sensibilisation au risque inondation auprès des scolaires et du grand public présenté par Serge CALENDINI de l'Office Environnement Corse.

• Communiquer le risque aux citoyens: quoi, comme, comment ? par Federico Campatelli de l'ANCI Toscana

• La recherche socio-anthropologique sur la perception du risque présenté par Daniela SITZIA et Barbara DESSÌ de l'ANCI Sardegna



Landine Salini et Kevin Mounier ont présenté pour la Ville d'Ajaccio Acquisition d'un automate d'appel en masse des populations / Développement d'une application de gestion des données du volet inondation du Plan Communal de Sauvegarde.