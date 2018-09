Événement annuel du Projet INTENSE : la Ville d'Ajaccio a répondu "présent" ! Evenimentu annuali di u prughjettu INTENSE : a Cità d'Aiacciu c'era !

Le 25 mai dernier, Les représentants de la Ville d'Ajaccio se sont rendus à l’événement annuel du Projet INTENSE qui se tenait chez nos partenaires Ligures.



présenter les actions mises en place à l'échelle communale :

-La définition technique de l'itinéraire cyclotouristique qui sera mis en place sur le territoire ajaccien de la Parata jusqu'à Aspretto et qui reliera également le centre-ville au site des Milelli ainsi que l'application en cours de développement qui valorisera cet itinéraire.

La Ville d'Ajaccio tient à souligner le travail partenarial sur ce projet avec l'Agence de Tourisme de la Corse qui mène parallèlement une étude pour l'itinéraire INTENSE à l'échelle régionale dans lequel s'intègrera notre parcours communal.

À terme, ce produit touristique régional sera lui-même intégré à un parcours euro-méditerranéen qui rendra donc possible un déplacement à vélo de la Toscane à la Sardaigne en passant par le Var, les Alpes-Maritimes, et la Corse.



Pour en savoir plus sur le projet INTENSE en Corse, vous pouvez également consulter la fiche-projet complète en cliquant

