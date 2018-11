Évenement annuel du PO Maritime

Cette journée qui rassemblait l'ensemble des parties prenantes au Programme Maritime a été l'occasion de fructueux échanges.

Il a notamment été question des perspectives de la coopération transfrontalière maritime après 2020 et afin de démontrer l'intérêt premier du Programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020, la Région Toscane — qui en assure la gestion — a souhaité mettre en valeur les premiers résultats atteints dans le cadre de certains projets exemplaires notamment sur les thématiques suivantes :

• la création de réseaux transfrontaliers de services,

• la promotion du tourisme durable,

• les risques liés aux changements climatiques,

• la durabilité des ports et sécurité en mer,

• la conservation, la protection et le développement du patrimoine naturel et culturel,

• la promotion des connexions pour réduire les distances.

La Ville d'Ajaccio était présente lors de ce grand évènement transfrontalier afin de valoriser son implication dans le cadres des projets CIEVP et QUALIPORTI dont elle assure le chef de fila mais également les projets INTENSE, PROTERINA 3, ADAPT, ECOSTRIM, GRITACCESS et PORT 5R dont elle est partenaire.