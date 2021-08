Événement Final Qualiporti

Cette journée a permis de rassembler l’ensemble des partenaires que sont la Province de Livourne, les communes de Portoferraio, d’Olbia, de Savona, la Région autonome de Sardaigne et de dresser le bilan des actions vertueuses développées dans le cadre dudit projet.



L’intervention de Stéphane Sbraggia, premier adjoint de la Ville d’Ajaccio, a mis en lumière un partenariat fructueux duquel ont résulté des réalisations variées. Ce dernier a également souhaité faire un point sur d’éventuelles perspectives futures (Qualiporti 2) et réaffirmer la volonté de la Ville d’obtenir prochainement le label « Port Propre ».



Tour à tour, les partenaires se sont exprimés sur les différentes réalisations opérées dans les ports : A titre d’exemple, pour la Ligurie et Olbia, c’est l’installation de « Seabin » qui a été privilégié. Fixée à un ponton flottant, cette solution écologique et innovante permet à l’aide d’une pompe électrique de créer un courant d’eau continu pour attirer les déchets vers un collecteur. La province de Livourne a quant à elle mis en évidence des microchampignons capables de capter hydrocarbures et métaux lourds dans l’eau… Pour Portoferraio, ce sont des bio filtreurs tels que les éponges qui retiennent les polluants qui ont été utilisés.



Par la suite ce sont les actions de la Ville d’Ajaccio qui ont été exposées par Paul Corticchiato, Directeur du Port Charles Ornano : Tout d’abord, un diagnostic préalable à la dépollution sous-marine du plan d’eau du Port a été réalisé afin de donner une estimation des quantités de déchets présents. Après avoir analysé les fonds marins, identifié et localisé l’ensemble des déchets à évacuer, des équipes de scaphandriers ont traité l’ensemble des macro-déchets, encombrants et épaves déposées sur les fonds marins dans l’enceinte du port.



En fonction de la qualité des eaux, des alertes de pollution sont déclenchées grâce à des capteurs capables de détecter la présence de pollutions marines.



Le Port a également fait l’acquisition d’un robot à propulsion électrique, le Jellyfishbot, capable de collecter différents types de pollution à la surface de l’eau.



Une pompe de relevage a également été installée dans la zone de carénage et permet de refouler les eaux de lavage des bateaux et résidus hydrocarburés vers une station de filtration et de traitement.

Divers matériels liés au traitement des pollutions marines ont également été prévus : kit d'intervention pour hydrocarbures, barrage flottant, bac à batteries usagées ainsi que différents absorbants.



Dans le but de favoriser et de préserver la biodiversité, des habitats artificiels (nurseries) ont été installés en partenariat avec le laboratoire Stella Mare de l’Université de Corse. Dans ce même objectif, le Port a mis en place un système innovant de gestion des flux de bateaux, afin de quantifier et limiter les déplacements des navires, et ainsi diminuer l’impact environnemental.



En outre, concernant l’espace portuaire terrestre, des protèges containers ont été installés afin de favoriser la collecte des ordures ménagères, augmenter la collecte de tri et limiter l’action des nuisibles.