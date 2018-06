Évènement "Ça Roule Pour Tous" au CSJC

La 6ème édition de « Ça roule pour Tous ! » aura lieu :



le Samedi 09 Juin 2018 au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (CSJC) à Ajaccio (en face de la caserne des pompiers).



L’objectif de cette journée porte ouverte, outre la promotion du sport santé, est la pratique partagée. Un agréable moment avec des activités sportives adaptées pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour le grand public. Des activités cycles (Fauteuil tout terrain, Joelette, Cimgo…etc), collectives et d'oppositions, tir à l’arc, tyrolienne et une chorégraphie de danse en fauteuil (Compagnie Vialuni).