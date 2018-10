Etape Ajaccienne de la 15 ème Corsica Coast Race le 25 octobre 2018 A corsa "Corsica Coast Race" si passa pà Aiacciu u 25 d'uttrovi

Étape Ajaccienne de la Corsica Coast Race course qui peut désormais rivaliser avec les plus grandes courses mythiques du désert et des îles lointaines... Elle est classée par certains concurrents parmi les 5 plus belles courses au monde !

Ce trail, dans un espace quasi vierge, et pour une majeure part protégé, promet aux participants son lot de sensations fortes...







Étape 4 : Sanguinaire - Ajaccio 21 Km Ajaccio ville antique abritant le baptistère le plus vieux de Méditerranée avec sa citadelle génoise du 14ième siècle et sa cathédrale ou fut baptisé Napoléon Ier Empereur des Français.

Alternance de maquis sauvage et passages en sous bois sur le chemin des crêtes avec vue magnifique sur le golfe d'Ajaccio.



Retrouvez plus d'informations et le programme complet en vous connectant sur le site de Corsica Coast Race



