Espace Diamant : le programme culturel 2018-2019 validé en conseil Municipal

U prugrama culturali pà a staghjoni 2018-2019 hè passatu in cunsigliu municipali

L'élaboration d'une programmation culturelle est à la fois une responsabilité et un enjeu pour l'orientation culturelle d'une ville et un théâtre municipal doit offrir un panorama le plus large de la réalité contemporaine du spectacle vivant en veillant à ne pas léser les aspirations du public en prenant compte de la réalité du territoire lequel il s'inscrit.

C'est dans cette optique que le conseil municipal du 30 juillet 2018 a voté la nouvelle programmation 2018-2019 du théâtre municipal de la Ville d'Ajaccio.