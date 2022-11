Espace Diamant le 21/11 Conférence avec le Laboratoire Régional d'Archéologie

« Présentation de la base de données numérique Patrimoniale du Laboratoire Régional d’Archéologie »

Par Hélène PAOLINI-SAEZ et Xavier Villat, conférence organisée en partenariat avec le Laboratoire Régional d’Archéologie.



En 2017, le Laboratoire régional d’archéologie signait une convention avec l’Agence du tourisme de la Corse pour la réalisation d’une base de données numériques rassemblant des éléments patrimoniaux de la Corse. Le choix s’est porté sur 42 monuments patrimoniaux civils, religieux ou militaires et des objets archéologiques issus des musées de la Collectivité de Corse. Ils ont fait l’objet de photogrammétrie ou de lasergrammétrie afin de les restituer en 3D dans leur état de conservation actuel. Unique en Corse aujourd’hui, cette base de données est destinée à tous les publics via un site web gratuit. De nouveaux modèles viendront enrichir ce premier travail afin de donner une lisibilité nouvelle au patrimoine de la Corse.