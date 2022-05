Espace Diamant : Les parents viennent de mars, les enfants du Mac do Mardi 24 mai / 18h30



Ce spectacle phénomène a battu des records d’entrées à travers la France.

Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l'esprit c'est "mais de qui a-t-il pris ?"

Lui lorsqu'il regarde ses parents, il twitte :"c'est sûr, j'ai été adopté".

Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies... et ses galères!



Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo est une comédie miroir de votre vie, que vous soyez enfant, parent ou grand-parent.



Suivez l'histoire hilarante d'un parent souvent trop seul face à ses 2 enfants qui grandissent trop vite... ou pas assez !

Des couches jusqu'au 3eme âge, cette famille pourrait être la votre, car vous avez vécu également toutes ces situations.



La pièce existe en 2 versions: Chez Papa, et Chez Maman, selon dans quel foyer monoparental vous souhaitez vous placer...

Et votre public sera heureux de découvrir rapidement le second foyer pour retrouver cette famille drôle et attachante.



