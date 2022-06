Espace Diamant : Conférence du cycle Art et psychanalyse Cunfarenza annant'à l'arti è a psicanalisa à u Spaziu Diamanti



Cycle ART et PSYCHANALYSE



La SOCIETE CORSE D'ETUDES FREUDIENNES , antenne régionale de l'ASSOCIATION LACANIENNE INTERNATIONALE,

en partenariat avec



La DIRECTION de la CULTURE de la MAIRIE d'AJACCIO,

présente :

Le lundi 13 Juin à 18 Heures 30 à l'ESPACE DIAMANT

Une Conférence de Jean Michel VIVES :

« Le théâtre de l'Inconscient ou comment Freud inventa la Psychanalyse en offrant une scène au désir ».



La référence au modèle théâtrale est très présente dans la théorie psychanalytique , et cela depuis les origines .

Nous proposons à l'occasion de cette conférence de montrer pourquoi cette métaphore est tellement insistante.

Notre thèse est la suivante: L'Inconscient a besoin de la scène transférentielle pour pouvoir être" mis en jeu" ,

et répondre du désir qui le pousse à "s'interpréter ".

Ainsi le transfert met en scène une relation singulière qui vient créer un espace de fiction, ou l'analysant joue ,

sans savoir qu'il le fait , une pièce déjà écrite .

Conduire la cure consistera alors , pour le psychanalyste , à monter sur la scène transférentielle qu'il a lui même

convoquée , pour que l'analysant puisse se découvrir "in fine " et à travers l'épuisement "ad nauseam" des

mêmes "scenarii" , le co- auteur du canevas qui l'anime.



( Au XVI siècle , le canevas est au théâtre - et particulièrement dans le cadre de la Comedia dell Arte -un synopsis

général schématisant les lignes principales du scénario .

Généralement mémorisé , parfois rédigé , le canevas précise chacune des phases narratives du déroulement du

spectacle , sans entrer dans le détail du jeu , des déplacements des acteurs , ou du contenu des répliques .

Tout en suivant les étapes du canevas, les acteurs sont par conséquent chargés d'en combler les blancs , par un

texte improvisé . Le jeu fluctue , par conséquent , et à chaque représentation alors que le canevas demeure stable .

L'hypothèse qui est la nôtre est que le canevas occupe au théâtre la place du fantasme Inconscient en psychanalyse .)





Jean Michel VIVES est Professeur de Psychologie Clinique et Pathologique à l'Université de NICE - Côte d'Azur

