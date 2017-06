"Escapade en Pays Catalan" Du 10 Juin au 17 Juin 2017 Viaghju in Catalogna pà i nostri anziani da u 10 di ghjungnu sin'à u 17

Dans le cadre d’un partenariat avec l’ANCV et la CARSAT, le CCAS de la Ville d’Ajaccio propose un séjour de 8 jours avec des prestations de qualité et spécifiquement adaptées aux besoins des séniors. Cette action s’inscrit dans le cadre du bien vieillir, elle permet de renouer et de favoriser le lien social. Cette année 40 seniors vont participer à une escapade dans le pays Catalan. La réception qui a été organisée à l'hôtel de la Ville d'Ajaccio avant le voyage à eu pour objectif de présenter aux séniors le séjour, de les informer de toutes les informations et dispositions à prendre avant le départ et de permettre aux participants de faire connaissance autour d’un verre de l’amitié.







Au programme :

Le matin, et le après midi sont prévues des excursions : Balade botanique, dans le Parc du Domaine du Mas Blanc

Visite de l’ancienne Ville des pêcheurs à Collioure

Ballade pédestre au Mas Blanc

Direction l’Espagne, visite de la Costa Brava, d’Ampuria Brava, la venisette espagnole en passant par le Jonquera ou le Perthus.

Visite de la Ville de Perpignan, la capitale du Roussillon.

Visite des anciens quartiers moyenâgeux en partant du Castillet, l’hôtel de Ville, la Cathédrale St Jean.

Dégustation gourmande dans une biscuiterie typique Catalane

Visite d’un domaine vinicole de ses vignes de raisin de muscat. Différentes animations seront proposées dans le centre : Thé dansant, Karaoké, soirée cabaret

Concours de belote

Dégustation de Spécialités catalanes

Soirée loto

soirées animées

concours de pétanque

Rally pédestre à la découverte de la catalogne au Mas Blanc.

