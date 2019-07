Épisode de pollution lundi 8 juillet 2019



Message d'alerte de « Qualitair Corse », la surveillance de la qualité de l'air en Corse. Un flux de Sud touche actuellement la Corse occasionnant une augmentation des niveaux de particules fines enregistrés à Ajaccio. La Haute-Corse est pour le moment épargnée par ce phénomène.

L'apport de particules en provenance du Sahara conjugué aux sources de pollutions locales entraîne une dégradation de la qualité de l'air et le déclenchement du premier seuil de l'alerte pollution.

Même si ces poussières sahariennes sont d’origine naturelle, elles présentent un risque pour la santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables.

Retrouvez les recommandations sanitaires et les mesures préfectorales de réduction des émissions ici : https://www.qualitaircorse.org/

Épisode du 8 juillet 2019.pdf (400.14 Ko)



