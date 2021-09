Episode de pollution atmosphérique Les services de QUALITAIR nous informent d'un épisode de pollution atmosphérique. Les concentrations en particules fines dans l'air risquent d'augmenter dans les prochaines heures jusqu'à dépasser le seuil réglementaire d'informations et de recommandations sur l'ensemble de la région à compter du 25 septembre 2021.



Conformément à l’arrêté inter-préfectoral n°2A-2017-07-21-018 et n°2B-2017-07-21-001 en date du 21 août 2017 relatifs à l’organisation des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, il est préconisé de respecter les recommandations comportementales et de santé durant ce seuil d’alerte.



La Corse se retrouve à nouveau dans un flux de sud qui importe des poussières d’origine désertique sur l’île. Bien que d’origine naturelle, ces particules peuvent avoir un impact sur la santé. On retrouve notamment dans ces conditions atmosphériques des particules fines, dites particules PM10, qui peuvent pénétrer dans l’appareil respiratoire. Il est donc nécessaire pour les personnes sensibles (enfants, personnes malades, femmes enceintes,...) d’éviter tout effort et pour les sportifs de limiter fortement les efforts intenses. Les concentrations devraient progressivement augmentées dans la journée de samedi et l’épisode devrait durer tout le week-end. Un nouveau communiqué sera transmis samedi matin.

Les données de météo-France montrent également que La Corse va être concernée par un flux d’altitude provenant du Sud-Ouest. Les modèles de prévision montrent que ce flux devrait déplacer la pollution au dioxyde de soufre produite par l’éruption du volcan de l’île de La Palma mais que ce nuage de gaz restera en altitude. Les cartes ci-dessous montrent les concentrations en dioxyde de soufre prévues au niveau du sol et en altitude (au-delà de 3 000m) et il ne devrait y avoir aucun impact sur la qualité de l’air respiré.



Retrouvez plus d'informations dans les documents en téléchargement et sur :

Site internet :

Application Smartphone : « QUALITAIR CORSE »

Facebook / Twitter Les concentrations devraient progressivement augmentées dans la journée de samedi et l’épisode devrait durer tout le week-end. Un nouveau communiqué sera transmis samedi matin.Les données de météo-France montrent également que La Corse va être concernée par un flux d’altitude provenant du Sud-Ouest. Les modèles de prévision montrent que ce flux devrait déplacer la pollution au dioxyde de soufre produite par l’éruption du volcan de l’île de La Palma mais que ce nuage de gaz restera en altitude. Les cartes ci-dessous montrent les concentrations en dioxyde de soufre prévues au niveau du sol et en altitude (au-delà de 3 000m) et il ne devrait y avoir aucun impact sur la qualité de l’air respiré.Site internet : www.qualitaircorse.org Application Smartphone : « QUALITAIR CORSE »Facebook / Twitter communique_du_24_septembre_2021.pdf (922.42 Ko)



MESSAGES SANITAIRES À DESTINATION DES POPULATIONS VULNÉRABLES, DES POPULATIONS SENSIBLES ET DE LA POPULATION GÉNÉRALE Populations vulnérables :

Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.



Populations sensibles :

Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d'affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux).



Dans tous les cas :

- en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d'un professionnel

de santé ;

- privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort ;

- prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant.



En cas d'épisode de pollution aux polluants PM10, NO2, SO2 :

- évitez les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe ;

- privilégiez les activités modérées.



En cas d'épisode de pollution à l'O3 :

- évitez les sorties durant l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximum ;

- évitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air; celles peu intenses à l'intérieur peuvent

être maintenues.



Population générale

Dans tous les cas :

- en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé. ;

- privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort.



En cas d'épisodes de pollution aux polluants PM10, NO2, SO2 :

- réduisez, voire reportez, les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions).



En cas d'épisode de pollution à l'O3 :

- les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) à l'intérieur peuvent être maintenues. 4_recommandations_sante_8.pdf (109.64 Ko)



Recommandations comportementales Pour l’ensemble de la population :

• Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;

• Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, ...) ;

• Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

• Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;

• Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;

• Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;

• Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue.



Pour les émetteurs industriels :

• Stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ou

oxydes d’azote (NOx) ;

• S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage.



Pour le secteur des transports :

• Réduire la production électrique à quai des navires 5.1_recommandations_comportementales_pir_7.pdf (564.24 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer