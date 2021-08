Episode de pollution atmosphérique Un épisode de pollution atmosphérique de particules en suspension est en cours









Les particules en provenance du désert sont bien présentes en haute altitude mais elles n’impactent que modérément la concentration en particules fines au niveau du sol pour l’instant. Par précaution, le dispositif d’information et de recommandation du public en lien avec l’épisode de pollution atmosphérique est maintenue pour la journée jusqu’à minuit.



Un flux de sud entrainant une augmentation marquée des températures va entrainer un apport de poussières d’origine sahariennes dans l’air. Les concentrations en particules fines risquent d’augmenter dans les prochaines heures jusqu’à dépasser le seuil réglementaire d’informations et de recommandations sur l’ensemble de la région. Cet épisode de pollution va débuter à partir du mercredi 11 août 2021, et risque de perdurer 48 heures.



Il est à rappeler que même si ces poussières d’origine sahariennes sont d’origine naturelle elles présentent un risque pour la santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables. Il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires. Retrouvez plus d'informations dans les documents en téléchargement et sur :

Recommandations comportementales Pour l’ensemble de la population :

• Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;

• Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, …) ;

• Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

• Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;

• Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;

• Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;

• Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue.



Pour les émetteurs industriels :

• Stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ou oxydes d’azote (NOx) ;

• S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage.



Pour le secteur des transports :

• Réduire la production électrique à quai des navires

MESSAGES SANITAIRES À DESTINATION DES POPULATIONS VULNÉRABLES, DES POPULATIONS SENSIBLES ET DE LA POPULATION GÉNÉRALE Recommandations sante.pdf (109.64 Ko)



