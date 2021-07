Episode de pollution atmosphérique Attenti à a pulluzioni di l'aria stu u luni u 26 di lugliu

Communiqué du 26 juillet 2021 à 12h00.

Un flux de sud entrainant une hausse des températures mais aussi un apport de particules sahariennes dans l’air est en cours. Les concentrations en particules fines dans l’air risquent d’augmenter dans les prochaines heures jusqu’à dépasser le seuil réglementaire d’informations et de recommandations sur l’ensemble de la région ce lundi 26 juillet 2021.



Recommandations comportementales Pour l’ensemble de la population :

• Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;

• Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, …) ;

• Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

• Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;

• Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;

• Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;

• Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue.



Pour les émetteurs industriels :

• Stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ou oxydes d’azote (NOx) ;

• S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage.



Pour le secteur des transports :

• Réduire la production électrique à quai des navires

