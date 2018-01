Episode de pollution atmosphérique La Corse est touchée par un nuage de poussières désertiques ce 8 janvier. Cet épisode de courte durée entraîne un dépassement des seuils réglementaires sanitaires pour les particules fines dans l'air.



Messages sanitaires transmis par Qualitair Corse Recommandations santé_PIR.pdf (175.95 Ko)



Recommandations comportementales

Pour l’ensemble de la population : Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;

Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, …) ;

Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;

Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;

Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;

Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue. Pour les émetteurs industriels : stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ou oxydes d’azote (NOx) ;

s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage. Pour le secteur des transports : réduire la production électrique à quai des navires Procédure d’information et de recommandation / Recommandations comportementalesPour l’ensemble de la population :

