Episode de pollution atmosphérique prolongé jusqu'au 30 mars Una polluzione hè annunciata da i sirvizii di QUALITAIR pà stu marti u 29 di marzu. Dumane avaria da esse megliu s'ellu piove.

L'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines est prolongé jusqu'à demain, mercredi 30 mars 2022. Les services de Qualitair informent que le niveau d'alerte passe au seuil supérieur, à savoir à un dépassement persistant du seuil d'information et de recommandation.



Depuis ce week-end, un flux de Sud a apporté sur la méditerranée occidentale des poussières issues du Sahara. Le nuage de particules s’est décalé ces derniers jours vers la Corse entrainant une augmentation du niveau de fond en particules fines.



Pour la journée du 29 mars, les concentrations en particules fines (type PM10) augmentent nettement sur la région Ajaccienne et dans un moindre niveau sur la plaine orientale.



Ce nuage bas ne semble pas impacter pour l’instant les reliefs et seules les côtes et les zones de plaine semblent pour l’heure exposées à des concentrations pouvant impacter la santé. Il est donc nécessaire d’éviter de faire des efforts, tout particulièrement pour les personnes les plus sensibles.



Coordonnées Qualitair Corse :

Tél : 06 88 17 50 83/ 06 74 05 72 81

astreinte.qc@gmail.com

www.qualitaircorse.org

Recommandations Pour l’ensemble de la population :

• Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;

• Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, …) ;

• Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

• Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;

• Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;

• Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;

• Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue.



Pour le secteur des transports :

• Limiter les transports routiers de transit ;

• Permuter le fonctionnement des moteurs des navires du fioul lourd au fioul domestique ;

• Réduire la production électrique à quai des navires ;

• Limiter le temps de roulage des avions.



Pour le secteur agricole :

• Ne pas réaliser d’écobuage (dérogations prévues dans l’arrêté préfectoral d’emploi du feu) ;

• Reporter les épandages agricoles d’engrais.

Pour les émetteurs industriels :

• Stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ou oxydes d’azote (NOx) ;

• Limiter les émissions de particules fines et de NOx. communique_du_29_mars_2022.pdf (916.76 Ko)

4_recommandations_sante_10.pdf (109.64 Ko)

5.2_recommandations_comportementales_alerte_2.pdf (565.88 Ko)





