Episode de pollution atmosphérique mardi 29 mars Les services de QUALITAIR informent d'un épisode de pollution atmosphérique. Les concentrations en particules fines dans l'air, déjà plus élevées qu'à la normale, sont susceptibles d’augmenter jusqu'à dépasser le seuil réglementaire d'informations et de recommandations sur l'ensemble du département, ce mardi 29 mars 2022.



Les concentrations en particules fines dans l’air ont été importantes depuis la nuit de samedi à dimanche 27 mars. Les modèles de prévision ne permettent pas de confirmer le risque pour la journée de ce lundi 28 pour autant les concentrations sont déjà plus élevées qu’à la normale.



Le dépassement de seuil d’information est prévu pour la journée de mardi 29 mars avec un risque de précipitation pour le mercredi 30 mars pourrait lessiver l’atmosphère et réduire le risque de pollution atmosphérique.



Le prochain communiqué fera le point sur la tendance prévue mercredi.



Coordonnées Qualitair Corse :

Tél : 06 88 17 50 83/ 06 74 05 72 81

astreinte.qc@gmail.com

www.qualitaircorse.org

Recommandations Pour l’ensemble de la population : Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;

Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, …) ;

Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;

Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;

Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;

Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue. Pour les émetteurs industriels : stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ou oxydes d’azote (NOx) ;

s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage. Pour le secteur des transports : réduire la production électrique à quai des navires communique_du_28_mars_2022_modifie.pdf (986.19 Ko)

recommandations_comportementales_pir.pdf (218.54 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer