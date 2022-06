Episode de pollution atmosphérique lundi 27 juin Les services de QUALITAIR informent d'un épisode de pollution atmosphérique. Les concentrations en particules fines dans l'air sont susceptibles d'augmenter dans les prochaines heures jusqu'à dépasser le seuil réglementaire d'informations et de recommandations sur l'ensemble du département ce 27 juillet 2022 à 00h00.



Description / Evolution et tendance : Comme indiqué en début de semaine, les concentrations de PM10 dans l’air sont plus élevées que celles habituellement enregistrées et les prévisions semblent indiquer une augmentation plus soutenue pour la journée de demain, Lundi 27 Juin. Le seuil d’information et de recommandation risque d’être dépassé et pourrait s’étendre jusqu’à mardi. Le prochain communiqué précisera ces prévisions. Suivez les données sur notre site Internet. Suivez les données sur le site Internet de qualitair.

Coordonnées Qualitair Corse : Tél : 06 88 17 50 83/ 06 74 05 72 81

astreinte.qc@gmail.com

www.qualitaircorse.org communique_episode_de_pollution_20220626.pdf (880.2 Ko)

239_4_recommandations_sante_2.pdf (109.64 Ko)

recommandations_comportementales_pir_2.pdf (596.54 Ko)



Recommandations Pour l’ensemble de la population : Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ; Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, …) ; Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ; Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ; Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ; Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ; Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue. Pour les émetteurs industriels : Stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ou oxydes d’azote (NOx) ; S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage. Pour le secteur des transports : Réduire la production électrique à quai des navires

Accueil Envoyer à un ami Imprimer