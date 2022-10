Episode de pollution atmosphérique, 28 oct 2022

Description / Evolution et tendance : Pour la journée du 28 octobre, les concentrations en particules fines baissent légèrement mais restent élevées sur la partie Nord de la Haute-Corse.

Pour le reste de l’île, les niveaux se stabilisent mais restent proches des seuils de protection de la santé. Les modèles de prévisions montrent qu’une amélioration est probable dans les prochains jours mais pour l’instant les capteurs n’enregistrent pas d’évolution significative pour un retour à la normale.

Les conditions météorologiques entrainent une forte stabilité de l’atmosphère qui ne permet toujours pas la dispersion des polluants dans l’air.

La procédure d’alerte est donc maintenue pour les journées du 28 et 29 octobre pour l’ensemble de la région bien qu’une amélioration soit possible pour la journée de demain. Dans le prochain communiqué du 29/10/2022, une information plus précise sera donnée sur l’évolution ou la fin de l’épisode en cours.