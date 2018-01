Enquête sur le cadre de vie et la sécurité Réalisée du 1er février au 30 avril 2018 par l'Insee, cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et la sécurité. Elle vise par ailleurs à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.



L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) réalise du 1février au 30 avril 2018, une importante enquête sur le cadre de vie et la sécurité. Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Elle vise par ailleurs à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.Quelques ménages seront sollicités sur Ajaccio. L’enquêtrice de l’Insee, munie d’une carte officielle l’accréditant, prendra contact avec personnes concernées. Les réponses fournies lors de l’entretien restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation et serviront uniquement à l’établissement de statistiques. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

