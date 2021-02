Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie Inchiesta statistica annant'à i risorzi è i cundizioni di vita

Entre le 1er février et le 17 avril 2021, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les charges des ménages, les conditions de vie, l’emploi, la formation, ou bien encore la santé et le bien-être des individus.



Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même déjà participé aux

collectes précédentes et connaissent bien le dispositif, car cette enquête se déroule sur plusieurs interrogations.







Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l'Insee vous contactera pour convenir d'un rendez-vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

