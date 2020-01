Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie 2020 Inchiesta statistica di l'Insee annant'à i risorzi è i cundizioni di vita di i famigli in u 2020

Entre février et avril 2020, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, l’emploi, la formation, ou bien encore la santé des individus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même déjà participé aux collectes précédentes et connaissent bien le dispositif, car cette enquête se déroule sur plusieurs interrogations. Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra contact pour obtenir un rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.



Être pauvre, c’est avoir un revenu très inférieur à celui dont dispose la plus grande partie de la population. Mais la pauvreté n’est pas uniquement monétaire. On est pauvre aussi quand on ne peut pas atteindre certaines « normes » de consommation ou de confort. C’est ce que l’on appelle la pauvreté « en conditions de vie ». Pour mesurer ces différents critères, l’Insee réalise chaque année depuis 2004, l’enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV). En 2020, la collecte a lieu du 3 février au 18 avril.



Mesurer la pauvreté en France et dans les autres pays européens Le dispositif SRCV est la partie française d’une enquête menée dans toute l’Union européenne. Cette dernière sert de référence pour faire des comparaisons entre les États membres sur les conditions de vie et les inégalités.

L’enquête collecte notamment des données sur les revenus, la situation financière, mais aussi sur l’emploi, le bien-être ou la santé. Ces informations sont très utiles pour étudier la répartition des revenus, mieux comprendre les phénomènes de pauvreté ou d’exclusion sociale et évaluer l’efficacité des politiques publiques de lutte contre les inégalités.

Les précédentes enquêtes nous ont ainsi appris que :

En 2018, près de 17 % des Européens vivent sous le seuil de pauvreté. Avec un taux à 13,4 %, le niveau de la pauvreté en France se situe parmi les plus bas d’Europe. À titre de comparaison, il s’élève à 16 % en Allemagne, 21,5 % en Espagne, 12 % en Finlande.

En France en 2017, 11 % des ménages sont pauvres « en conditions de vie ». Cela signifie qu’ils cumulent plusieurs difficultés parmi les suivantes : insuffisance des ressources, restrictions de consommation, retards de paiement, difficultés de logement. Par ailleurs, cette pauvreté touche davantage les familles monoparentales (25,9 %) et les personnes seules (13,7 %). Une enquête qui se déroule sur plusieurs interrogations, des réponses protégées Il s’agit d’une enquête en panel : le principe est de suivre les personnes interrogées d’une année sur l’autre, pendant 4 ans. Ce suivi sur la durée permet de mieux comprendre et analyser les situations de pauvreté.

Cette année, près de 16 000 ménages de France métropolitaine sont interrogés. Si vous en faites partie, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra contact pour obtenir un rendez-vous. Il se présentera chez vous muni d’une carte officielle et sera tenu au secret professionnel. Vos réponses seront strictement anonymes et confidentielles. Elles serviront uniquement à établir des statistiques, la loi interdisant tout usage à des fins de contrôle fiscal.

Par ailleurs, cette enquête a obtenu le label d’intérêt général et de qualité et à ce titre, il est obligatoire d’y répondre.



Zoom sur les nouveautés de l’enquête SRCV 2020 Pour répondre à des critères européens en matière de délais de livraison et de qualité des données, l’Insee a mené une refonte du dispositif SRCV. Les objectifs de l’enquête restent les mêmes, mais la durée du panel est réduite : les ménages sont désormais interrogés 4 années de suite uniquement, contre 9 précédemment. De plus, le questionnaire a été simplifié. C’est donc la première collecte de l’enquête SRCV « nouvelle version » qui se déroulera début 2020. Votre participation est essentielle : en répondant à cette enquête, vous représentez 2 600 ménages français en moyenne !

En savoir + L'enquête statistique sur les ressources et conditions de vieEnquête SRCV

Accueil Envoyer à un ami Imprimer