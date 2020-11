Enquête publique : classement de la Ville d’Ajaccio en station de tourisme Apartura d'una inchiesta publica pà u fà di a Cità d'Aiacciu una stazioni di u turismu

Ouverture d’une enquête publique relative au classement de la Ville d’Ajaccio en station de tourisme et désignation d’un commissaire enquêteur. Par arrêté municipal n° 2020-4245 en date du 10/11/2020, le Maire de la Ville d’Ajaccio a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au classement de la Ville d’Ajaccio en station de tourisme et a procédé à la désignation d’un commissaire enquêteur



du 2 décembre 2020

au 17 décembre 2020 inclus, en Mairie d’Ajaccio, dans les locaux de la Direction Générale des Services Techniques (bureau en rez de jardin), 6 boulevard Lantivy.



Madame Catherine Ferrari est désignée en qualité de commissaire enquêteur, est habilitée à recevoir les observations du public en Mairie d’Ajaccio sur le lieu de déroulement de l’enquête précisé ci-avant, aux jours et heures suivants :



- 01 /12/2020 de 14h00 à 17h00

- 08/12/2020 de 14h00 à 17h00

- 17/12/2020 de 08h30 à 11h30



Un dossier, et un registre d’enquête, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés en Mairie dans les locaux de la Direction Générale des Services Techniques, 6 boulevard Lantivy.



Les pièces du dossier seront tenues à la disposition du public pendant 17 jours, du 02/12/2020 au 17/12/2020 inclus, sur le site officiel de la Ville pour que toute personne puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert et déposé à cet effet. les adresser par voie postale à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie d’Ajaccio, Bp 4012, 20 304 Ajaccio Cédex



Les observations pourront également être formulées par courrier adressé au commissaire enquêteur, à l’adresse de la DGST de la Mairie d’Ajaccio, 6 bd. Lantivy, pour être annexées au dit registre, ou sur l’adresse électronique suivante :



Si des mesures de gestion de la situation sanitaire actuelle venaient à se renforcer, des permanences téléphoniques seraient alors assurées par le commissaire enquêteur en lieu et place de celles normalement assurées en présentiel. Le numéro de téléphone suivant : 06.86.84.51.45 serait alors mis à disposition du public. Conformément aux dispositions de cet arrêté, l’enquête publique se déroulera :, en Mairie d’Ajaccio, dans les locaux de la Direction Générale des Services Techniques (bureau en rez de jardin), 6 boulevard Lantivy.Madame Catherine Ferrari est désignée en qualité de commissaire enquêteur, est habilitée à recevoir les observations du public en Mairie d’Ajaccio sur le lieu de déroulement de l’enquête précisé ci-avant, aux jours et heures suivants :Un dossier, et un registre d’enquête, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés en Mairie dans les locaux de la Direction Générale des Services Techniques, 6 boulevard Lantivy.Les pièces du dossier seront tenues à la disposition du public pendant 17 jours, du 02/12/2020 au 17/12/2020 inclus, sur le site officiel de la Ville pour que toute personne puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert et déposé à cet effet. les adresser par voie postale à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie d’Ajaccio, Bp 4012, 20 304 Ajaccio CédexLes observations pourront également être formulées par courrier adressé au commissaire enquêteur, à l’adresse de la DGST de la Mairie d’Ajaccio, 6 bd. Lantivy, pour être annexées au dit registre, ou sur l’adresse électronique suivante : foncierdgfpa@ville-ajaccio.fr Si des mesures de gestion de la situation sanitaire actuelle venaient à se renforcer, des permanences téléphoniques seraient alors assurées par le commissaire enquêteur en lieu et place de celles normalement assurées en présentiel. Le numéro de téléphone suivant : 06.86.84.51.45 serait alors mis à disposition du public.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer