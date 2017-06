Enquête Rythmes scolaires rentrée 2017



Le Mot du Maire

La réforme des rythmes scolaires imposée par l’Etat malgré l’opposition d’une majorité de communes ainsi que d’une grande partie de la société civile continue de diviser.

Le Président de la République, semble tenir compte des contraintes pesant sur les Communes et a annoncé la parution rapide d’un décret prévoyant un assouplissement des précédents décrets Peillon et Hamon, laissant une plus grande liberté aux Communes dans le choix de l’organisation des semaines scolaires.

Dans l’attente de la parution de ce décret et compte tenu de l’incidence que cette réforme a eue et aura encore sur la vie des familles ajacciennes, je me permets de solliciter votre avis afin que mon choix soit guidé par le respect du débat démocratique.

Le Député Maire, M. Laurent MARCANGELI







2 propositions vous sont aujourd’hui offertes : OPTION N°1 : Retour à la semaine scolaire de 4 jours : Il s’agit de revenir aux horaires scolaires définis avant la réforme de 2014. L’ensemble des temps périscolaires reste payant selon les modalités actuellement en vigueur.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Accueil garderie 7h30-8h30 7h30-8h30 ALSH

7h30-18h30

7h30-8h30 7h30-8h30 Temps scolaire 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 Cantine 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30 11h30-13h30 Temps scolaire 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 13h30-16h30 Accueil garderie 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30



OPTION N°2 : Maintien des horaires scolaires actuels et mise en place de TAP payants : Le TAP est réparti sur 2 x 1h30 chaque semaine, les mardis et vendredis. La matinée du mercredi reste un temps scolaire.

En cas de choix de l’option 2, une participation financière sera demandée aux familles afin de compenser les baisses de dotations de l’Etat. Compte tenu des coûts élevés que représentent le dispositif TAP, cette contribution est nécessaire au maintien d’activités de qualité.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Accueil garderie 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-8h30 7h30-8h30 Temps scolaire 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 Cantine 11h30-13h30 11h30-13h30 ALSH

11h30-18h30

11h30-13h30 11h30-13h30 Temps scolaire 13h30-16h30 13h30-15h00 13h30-16h30 13h30-15h00 TAP 15h00-16h30 15h00-16h30 Accueil garderie 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30



