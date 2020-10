Enquête : Evaluation nationale des services vélo L’agence de la Transition Ecologique (ADEME) réalise une enquête nationale sur les services vélos afin de mieux connaitre les usages, les changements d’habitudes, les besoins et les contraintes des usagers et abonnés.



Votre retour d’expérience (estimé à 15 minutes environ) permettra de mieux comprendre l’utilisation de ces services publics et associatifs.

Ce questionnaire s’adresse à tous les bénéficiaires actuels ou ayant récemment utilisé au moins un des services suivants : Location moyenne ou Longue Durée de vélo, Vélo en Libre-Service, aide à l’achat d’un vélo (Vélo à assistance électrique, cargo, pliant…), atelier d’auto-réparation associatif, stationnement sécurisé de vélo (box, consigne ou parking surveillé).

L’analyse des résultats restera anonyme et ne sera utilisée que dans le cadre strict de cette enquête.

Nous vous invitons à partager le lien vers cette étude à vos connaissances, elles aussi usager d’un des services, afin de pouvoir recueillir l’avis d’un maximum d’usagers.

Le questionnaire est en ligne jusqu’au 9 novembre 2020.



Pour y répondre cliquez par ici



