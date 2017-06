Enquête : 5 minutes pour imaginer avec nous le centre-ville de demain Imaghjineti incù noscu ciò ch'ellu sarà u cori di a cità da quì à calchì tempu

Dans le but de recueillir des informations quant aux attentes spécifiques des usagers du centre-ville, notamment en matière d’offre commerciale, la Ville d’Ajaccio – en étroite collaboration avec le laboratoire CNRS Lisa de l’Université de Corse, partenaire du projet - lance un questionnaire d’enquête destiné à un large public : touristes, résidents du cœur de ville, population qui accède quotidiennement ou périodiquement au centre-ville à des fins professionnelles ou personnelles, toutes personnes intéressées à consommer en centre-ville…







Le 30 janvier dernier ont eu lieu à Ajaccio les « Rencontres méditerranéennes du centre-ville et du commerce » - Evènement de lancement du projet de coopération transfrontalière« Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires » financé par le FEDER - dans le cadre du programme opérationnel Maritime Italie-France - dont la Ville d’Ajaccio est le chef de File.



A compter du 15 juin et jusqu’à la fin du mois septembre 2017, une nouvelle étape sera engagée dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux.





Enquête



La Ville d’Ajaccio– sur la base du rendu de cette étude établi par le laboratoire CNRS LISA de l’Université de Corse et de diverses concertations à venir avec les acteurs de notre territoire– sera amenée à réaliser un plan d’actions local, ayant vocation à la redynamisation du centre-ville d’Ajaccio. Une action pilote sera également réalisée au cours de l’année 2018, en tenant compte de ce rendu et des concertations engagées, à travers la construction de parcours commerciaux mis à disposition au travers de différents outils numériques.



Trois « ambassadeurs du projet CIEVP », recrutés par l’Université de Corse, seront donc quotidiennement présents dans les ruelles du centre-ville d’Ajaccio à compter du 15 juin. Ils seront facilement identifiables et auront en charge la réalisation de cette enquête auprès du public.



Le questionnaire est également accessible depuis les bornes numériques en libre-service situées dans l'espace information de l'Office Intercommunal du Tourisme (OIT) situé au 3 boulevard du Roi Jérôme, mais également sur les sites internet de la Ville d'Ajaccio (lien : http://www.ajaccio.fr ) et de l'OIT (lien : http://www.ajaccio-tourisme.com/ ).

N’hésitez-plus !

Faites –nous part de vos expériences et de vos attentes, en répondant à cette enquête cliquez ici !

