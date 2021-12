Engagements signés pour financer en partie les projets de la citadelle et du téléphérique par le PTIC L'aménagement de la citadelle et le téléporté Angelo à Saint-Joseph entrent dans le cadre du Plan de Transformation et d'Investissement pour la Corse (PTIC) destinés à financer des projets structurants de développement urbains. Le préfet de Corse et le maire d'Ajaccio et président de la Capa ont signé ce mardi 7 décembre les conventions d'engagement.



Dans son discours à Bastia le 7 février 2018, le Président de la République a annoncé un Plan de Transformation et d’Investissement pour la Corse (PTIC), se substituant au Programme Exceptionnel d’Investissement. Des opérations structurantes ont ainsi été proposées, sous maîtrise d’ouvrage de la Ville d’Ajaccio et la SPL Ametarra pour l'aménagement de la citadelle et pour le téléporté de Saint-Joseph entre la Ville et la Communauté d’Agglomération du pays Ajaccien (Capa) dans une déclaration d’intentions déjà signée le 4 mars 2021 entre l’Etat et le maire d’Ajaccio, président de la Capa. Celle-ci précise les engagements et les modalités de mise en oeuvre des opérations respectives. Dossier de presse PTIC (4.68 Mo)



Aménagement de la citadelle L’aménagement de la citadelle d’Ajaccio participe aux enjeux de l’attractivité et du rayonnement touristiques de la ville, du pays ajaccien et au-delà, ainsi qu’à la rénovation du patrimoine. Les investissements visés concernent les opérations de proto-aménagement, sécurisation, démolitions, dépollutions, réseaux, rénovation des remparts, accès par tunnel et par passerelle participant à la dynamique d’aménagement de la ville et à la valorisation des espaces de la citadelle. Le contrat signé ce mardi 7 décembre a pour objectif de fixer les engagements respectifs de l’Etat, de la Ville d’Ajaccio et de la SPL Ametarra.





La mise en oeuvre du projet de proto-aménagement de la citadelle d’Ajaccio en vue de permettre l’aménagement et la valorisation de ce patrimoine et de proposer une programmation des espaces bâtis.

La conduite de l’opération dans les délais et l’agenda convenu.

Le respect et la mise en valeur des patrimoines historiques et notamment le classement du château génois, des casernes le chemisant, de la poudrière et des fortifications.

Le contenu du contrat relève des études à mener pour la conduite des opérations ; permis d’aménager de l’opération et autorisation administratives ; travaux de proto-aménagement, tunnel d’accès, restauration des remparts, passerelle ; d’accès, réseaux et travaux de préservation ; travaux de dépollution du site ; travaux d’aménagement des espaces publics.



La maîtrise d’ouvrage de l’opération est déléguée par la ville d’Ajaccio à la SPL Ametarra qui dispose d’une concession d’aménagement en date du 25 avril 2016. L’avenant n° 7 à cette concession, validé par délibération n° 2020/307 en date du 17 décembre 2020, renforce juridiquement l’intervention de la SPL par l’apport en nature de la citadelle, par la Ville d’Ajaccio à la concession d’aménagement du Coeur de Ville. La concession d’aménagement du Coeur de ville compte tenu de ses objectifs sur le périmètre du coeur de ville a une durée de 32 ans. La Ville récupèrera les équipements et réseaux à l’issue de la concession ou au fur et à mesure du transfert des équipements qui ne devrait pas intervenir avant 2031 compte tenu du temps d’aménagement global de la citadelle (espaces publics et bâtiments).

2026, attribution des concessions et/ou baux sur les bâtis



L'avancement de l'opération a déjà permis la réalisation de nombreuses études. L'agenda prévisionnel fixe les étapes clés des opérations. Parmi lesquels : 2e semestre 2023 : validation du programme global d’aménagement / travaux de restauration des remparts,

1er semestre 2024 : livraison du passage sous remparts vers le port / Début des travaux d'aménagement de tous les autres espaces publics

1er semestre 2025 : 1ères attributions de baux et/ou concessions de travaux

2e semestre 2025 : livraison de la passerelle piétonne

TELEPORTE

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération, adopté le 27 mars 2019, propose de diversifier les modes de transports vers des transports collectifs décarbonés, notamment pour offrir une alternative aux déplacements routiers. Afin de désengorger l’accès au centre-ville et de permettre la desserte du nouveau quartier de l’hôpital d’Ajaccio sur le plateau du Stiletto à partir du futur pôle d’échanges multimodal de Saint-Joseph, l’investissement dans le téléphérique Angelo représente une opération innovante et performante afin d’offrir une alternative crédible à l’utilisation du véhicule, et un mode de transport collectif décarboné. En outre cette opération présente un caractère expérimental en Corse pour la gestion des flux dans les secteurs à forts reliefs, sa conception devra ainsi être parfaitement adaptée au territoire.



Le téléphérique Angelo présente un caractère expérimental en Corse pour la gestion des flux de circulation



Trait d’union entre les deux principales portes d’entrée de la ville (RT21 et 22), cette liaison par câble aura comme avantage de devenir une alternative efficace à l’usage du tout voiture, tout en constituant également un transport en commun moderne avec une emprise au sol très réduite par rapport à tout autre mode de transport en commun. Le projet a fait l'objet d'une concertation publique du 14 mars au 14 avril 2019 inclus. La concertation a abordé l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques techniques du projet. Elle a couvert l'ensemble des champs liés au projet, sans limitation, et notamment les impacts environnementaux (sur les espaces et les espèces et sur la mobilité), ses impacts socioéconomiques (financement, coût du transport pour l'usager, etc.) et sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Selon les conclusions du rapport, le bilan de la participation est positif, puisqu’au total on compte 490 participations aux réunions et ateliers divers ainsi que 77 participations écrites (registre papier ou web). A travers l'ensemble des contributions en ligne et sur registre, il ressort une majorité de personnes se disant favorables au projet.



Après plusieurs étapes règlementaires, le calendrier du projet prévoit une mise en exploitation en fin d'année 2024. Le plan de financement par phases prévoit un montant de 34 534 550 € dont 23 800 000 € financés au titre du PTIC.

