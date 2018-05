En mai et juin c'est la Festa di a Lingua Corsa 2018 La Ville d’Ajaccio porte les couleurs de la langue et la culture corses pour mettre en valeur les actions menées tout au long de l’année. Au programme des rendez-vous instructifs et ludiques ouverts à tous et gratuits.



U spiritu Festa di a lingua:

Sò parechji anni avà chì l’azzione numarose sò urganizate da favurisce una miglior cunniscenza di a nostra cultura cù a scuparta di u patrimoniu matiriale è imatiriale di a Corsica. “A Festa di a lingua corsa”, iniziata dipoi u 2012 da a Cullitività di Corsica, hè una manera di mettele in valore.



Un prugramma riccu :

Par issa settima edizione, un partinariatu forte cù l’Educazione Naziunale parmittarà à i 150 sculari d’esse furmati à u ghjocu tradiziunale di « a morra ». Sei classe anu da passà in Bunifaziu pà participà à scontri culturali, patrimuniali è linguistichi cù d’altri sculari di a cità di l’elpe.

Inde e ciucciaghje, sò i più chjuchi ch’anu da pudè participà à attelli di cantu cù Antone Marielli. I centri d’asgiu, in partinariatu cù u Parcu Naturale Rigiunale di Corsica, anu da passà una ghjurnata in Vizzavona pà scopre l’animali corsi (a pescia, l’altore, a muvra…)

U teatru sarà à u prugramma à u Spaziu Diamante cù a truppa di « I Tarucconi di u Teatru Nustrali » è quella di « I Rompistacchi ». Sempre à u Spaziu Diamante, ci sarà una cunfarenza animata da l’associu «Omi è lochi » cù a prisenza di Dumenic’antone Geronimi è di Paulu Ceccaldi annant’à u tema di a piazza di a lingua Corsa in a sucetà d’oghje.

Assai altre attività sò prugrammate (pudete fidighjà u tavulone quì sottu) cù a participazione d’associ cum’è « Basta à parlà », « L’anfarti », «Realità », «Scola di cantu », « U filu di a mimoria », « Umani » è a cullaburazione cù parechji sirvizii municipali.



Bona festa à tutti !









Programmation Ghjornu Ora AZZIONE LOCU 1 Mois de mai et de juin Jeux éducatifs et linguistiques

en partenarait avec le service du patrimoine et l’ALSH Baleone, animation et parcours découverte sur le patrimoine du site des Milelli ALSH 2 25 mai journée

Sortie pédagogique et culturelle à Bonifacio

en partenariat avec l’éducation nationale, sortie pédagogique, culturelle et linguistique de 150 scolaires d’Ajaccio pour rencontrer 150 scolaires de Bonifacio autour d’un projet culturel sur la morra 150 scolaires d’Ajaccio + 150 scolaires de Bonifacio 3 4 juin 20h30

Scola di cantu

en partenariat avec la “scola di cantu” concert à l’espace diamant pour présenter leur spectacle de fin d’année Spaziu Diamante 4 5 juin journée

Résidence d’écriture et de chant (associationUmani)

en partenariat avec l’association “umani” double résidence à l’espace diamant de 2 classes du secondaire : atelier de chant traditionnel + atelier d’écriture en langue corse Spaziu Diamante 5 6 juin 20h30

Théâtre

en partenariat avec la troupe “i rompistacchi” présentation d’une pièce de théâtre : “chì vai torna, face un bon viaghju” Spaziu Diamante 6 6 juin Journée

Jeux éducatifs et linguistiques

en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Corse et les ALSH, sortie pédagique (atelier + parcours) à Vizzavona Sortie avec un centre de loisirs à Vizzavona 7 7 juin journée

Théâtre scolaire

en partenariat avec l’éducation nationale, présentation de pièces de théâtre scolaire

Spaziu Diamante 8 7 juin 19 h00

Conférence sur la place de la langue corse dans la société

en partenariat avec l’association “omi è lochi”, Paul Ceccaldi et D.Antone Geronimi, conférence débat sur : “la place de la langue corse dans la société actuelle” Spaziu Diamante 9

8 juin 20h30

Théâtre

en partenariat avec l’association “i tarucconi di u teatru nustrali” présentation d’une pièce de théâtre :

“i spartimenti”

Spaziu Diamante 10 15 juin 18h30 heures

Lecture dédicace d’un livre sur les contes de Corse

en partenariat avec la bibliothèque municipale et Antoine Marielli, présentation, lecture et dédicace d’un livre sur les contes corses Bibliothèque municipale

11 30 juin journée

Découverte du patrimoine

en partenariat avec l’association “basta à parlà” et Paul Poli, découverte d’un village abandonné :

“la vie rurale au siècle dernier” Visite d’un village abandonné 12 Mois de juin (fête de fin d’année)

Présentation du travail réalisé

en partenariat avec la direction de la petite enfance, présentation du travail réalisé en langue corse toute au long de l’année dans les crèches lors de la fête de fin d’année de chaque structure Crèches municipales

Festa di a Lingua Corsa par i zitelli Mediateca di e canne Mediateca di Sampieru Mediateca di

San Ghjuvà Mediateca di l’empereur Littura « u cornu sacru » pruposta da l’associu Realità

(à partesi da 3 anni) Sabbatu u 2 di ghjugnu

à 2 ore è mezu Marcuri u 6 di ghjugnu

à 3 ore Sabbatu u 16 di ghjugnu

à 2 ore è mezu Sabbatu u 23 di ghjugnu

à 2 ore è mezu Filmu d’animazione in lingua corsa

« una piazzola nant’à spazzola »

(à partesi da 4 anni) Marcuri u 20 di ghjugnu

à 3 ore Marcuri u 6 di ghjugnu

à 3 ore

Marcuri u 13 di ghjugnu

à 10 ore è mezu

è à 4 ore è mezu

I strumenti tradiziunali corsi cù

L’associu L’anfarti

(par i chjuchi è i maiò) Marcuri u 6 di ghjugnu

à 3 ore è mezu Attellu « les mots corses »

animatu da C. Cianfarani

(à partesi da 8 anni) I sabbati

9, 16, 23 è 30 di ghjugnu

da 2 ore è mezu à 4 ore Conti grafichi annant’à a tavuletta

animata da D.Memmi

(à partesi da 6 anni) I marcuri

6, 13, 20 è 27 di ghjugnu

da 2 ore à 4 ore Prisintazione di « i pristaticci »

di Francette Orsoni

(à partesi da 6 anni) Marcuri u 13 di ghjugnu

à 3 ore

