En février le stationnement payant change et évolue Nuvella urganizazioni di u staziunamentu in cità à partasi da frivaghju

En février, le stationnement payant change et évolue à Ajaccio. En conformité avec la loi Maptam, à Ajaccio, la commune a procédé à la modernisation de ses horodateurs. Trois objectifs : améliorer le confort des automobilistes, favoriser l’activité économique, éviter les voitures ventouses. Cette nouvelle organisation offre plus de solutions à l’usager selon son profil. Le résident ajaccien est le premier bénéficiaire avec la création d’un tarif « résident » sans limitation de zone sur la commune.



Les horodateurs sont en cours de maintenance, leur mise en fonction sera communiquée prochainement.

Restez connecté.



Nouveau ! l'abonnement "résident ajaccien"

L’usager "résident d’Ajaccio" bénéficiera de 50 % sur les tarifs horodateur moyennant une contribution trimestrielle, semestrielle ou annuelle, et la présentation de justificatifs.



Pour qui ?

Tous les usagers, dont la résidence principale ou secondaire se situe sur la commune d'Ajaccio, hors résidents en zone payante.

Les étudiants inscrits dans un établissement de la commune peuvent aussi bénéficier de ce tarif.



Justificatifs carte grise du véhicule

taxe d'habitation ou foncière de l'année en cours (bail de location si résident depuis moins d'un an), ou livret de famille

justificatif de domicile de moins de trois mois Contribution :

30,00 € par trimestre

50,00 € par semestre

90,00 € par an En s’abonnant le résident ajaccien verra sa facture de stationnement diminuer de près de 45% par rapport au prix actuel.L’usager "résident d’Ajaccio" bénéficiera de 50 % sur les tarifs horodateur moyennant une contribution trimestrielle, semestrielle ou annuelle, et la présentation de justificatifs.se situe sur la commune d'Ajaccio, hors résidents en zone payante.Les étudiants inscrits dans un établissement de la commune peuvent aussi bénéficier de ce tarif.JustificatifsContribution :30,00 € par trimestre50,00 € par semestre90,00 € par an

Abonnement Résident en zone payante et Abonnement "Professionnel" résident en zone payante permet aux riverains justifiant du statut, de bénéficier d'une remise de 60 % et de prépayer une semaine de stationnement au tarif préférentiel. Cela correspond à une tarification en fonction de l'utilisation réellement faite par le résident pour un stationnement permanent ou régulier à proximité de son logement (sous réserve de présentation d'une pièce justificative).

Conformément à l'article R 417-12 du code de la route, le stationnement sur un même emplacement ne peut excéder sept jours consécutifs.

Tarifs

60 % de réduction sur le tarif appliqué à la zone bleue et ce, quelle que soit la zone de stationnement.

Pour l’abonné résident en zone payante orange, la facture est réduite de 50% par rapport à l'ancien système.



L'usager a la possibilité de s'acquitter d'un forfait lui permettant de ne pas se présenter à l'horodateur à chaque fois qu'il stationne.

Forfait trimestriel : 90,00 €

Forfait semestriel : 160 €

Forfait annuel : 290€.



Justificatifs carte grise du véhicule

taxe d'habitation ou foncière de l'année en cours (bail de location si résident depuis moins d'un an), ou livret de famille.

justificatif de domicile de moins de trois mois Les abonnements souscrits par l'usager entre le 1er et le 15 du mois en cours prennent effet à compter du premier jour du mois en cours.

Les abonnements souscrits par l'usager entre le 15 et la fin du mois prennent effet le premier jour du mois suivant.



Le tarif professionnel travaillant en zone payante

Quelle que soit la zone et la durée de stationnement



Justificatifs :

Artisans : Kbis

Autres : attestation de l'employeur



Avantages :

40% du tarif bleu,

Possibilité de prépayer une journée complète quelle que soit la zone (2,40€). Le tarifpermet aux riverains justifiant du statut, de bénéficier d'une remise de 60 % et de prépayer une semaine de stationnement au tarif préférentiel. Cela correspond à une tarification en fonction de l'utilisation réellement faite par le résident pour unà proximité de son logement (sous réserve de présentation d'une pièce justificative).60 % de réduction sur le tarif appliqué à la zone bleue et ce, quelle que soit la zone de stationnement.Pour l’abonné résident en zone payante orange, la facture est réduite de 50% par rapport à l'ancien système.L'usager a la possibilité de s'acquitter d'un forfait lui permettant de ne pas se présenter à l'horodateur à chaque fois qu'il stationne.Forfait trimestriel : 90,00 €Forfait semestriel : 160 €Forfait annuel : 290€.JustificatifsLes abonnements souscrits par l'usager entre le 1er et le 15 du mois en cours prennent effet à compter du premier jour du mois en cours.Les abonnements souscrits par l'usager entre le 15 et la fin du mois prennent effet le premier jour du mois suivant.Quelle que soit la zone et la durée de stationnementJustificatifs :Artisans : KbisAutres : attestation de l'employeur

Zones et tarifs de stationnement à compter du 1er février La durée du stationnement reste inchangée, la durée maximale de stationnement sur les emplacements est limitée à 2h30 pour la zone orange, 4h30 pour la zone bleue.

Stationnement réglementé de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 sauf dimanches et jours fériés.



ZONE ORANGE



Stationnement limité à 2h30 par jour.

Temps de stationnement :

30 mn = 0,50 €

1h00 = 1,00€

1h30 = 1,50€

2h00 = 2,00€

2h15 = 6,00€

2h30 = 17,00€



Voies concernées par la zone orange :



Cours Napoléon (portion comprise entre la rue Beverini Vico et av. de Paris)

Avenue de Paris,

Avenue Dr Ramaroni,

Bd Pascal Rossini (portion comprise entre l’avenue Dr Ramaroni et l’avenue Eugène Macchini),

Avenue Eugène Macchini,

Bd Roi Jérôme

Rue J.Bessière

Rue F.Corbellini

Rue E. Arène

Rue Stéphanopoli

Avenue Antoine Serafini

Rue Bonaparte

Rue Roi de Rome

Rue Forcioli Conti

Rue Soeur Alphonse

Bd Lantivy

Bd Danielle Casanova

Quai l’Herminier

Quai Napoléon

Rue Fesch (portion comprise entre l’avenue Antoine Serafini et la rue Stéphanopoli)





ZONE BLEUE

Stationnement limité à 4h30.



Temps de stationnement :

1h00 = 0,50€

2h00 = 1,00€

3h00 = 1,50€

4h00 = 2,00€

4h15 = 6,00€

4h30 = 17,00€



Voies concernées par la zone bleue :



Cours Grandval (Av. Dr Ramaroni-rue Rossi)

Cours Général Leclerc

Rue Capitaine Livrelli

Rue Major Lambroschini

Rue Lorenzo Vero

Bd Pascal Rossini (Av. Dr Ramorini – Bd A. Landry)

Bd Sampiero

Bd Lantivy

Rue Maréchal Ornano

Rue Général Levie

Rue Général Fiorella

Av. Jean-Jérôme Levie

Rue Jean-Baptiste Marcaggi

Cours Napoléon (portion entre la rue Sainte Lucie et le rue Beverini-Vico)



ZONE LONGUE DUREE

Stationnement limité à 8h30 maximum de 9h00-12h00 et de 14h00-19h30

Tarif bleu 50ct/heure

exclusivement sur les parkings suivants :

Charles Ornano

Amirauté

Parking des Pêcheurs (en face de celui de l'Amirauté)

Gare ferroviaire

Place Miot

Disque bleu européen et zones gratuites Disque bleu :

Permet l'accessibilité à certaines voies commerçantes situées en périphérie du centre-ville, non couvertes par du stationnement payant.

Stationnement limité à 45 minutes de stationnement

Stationnement soumis à un contrôle, présence obligatoire du disque européen apposé de manière visible à l'intérieur du véhicule, derrière le pare-brise.

L'usager indiquera à l'aide de ce disque son heure d'arrivée.



Ces zones pourront compter entre 10 et 20 places chacune en fonction des spécificités des voies.



Voies pouvant être concernées à titre expérimental :



Boulevard Madame Mère

Boulevard Fred Scamaroni

Avenue Beverini-Vico

Rue du Colonel Colonna d'Ornano

Rue Del Pellegrino

Boulevard Maglioli

Boulevard Dominique Paoli

Avenue du Président Kennedy



Horaires de fonctionnement :



09h00-12h00 14h00-19h00 tous les jours sauf dimanches et fériés.

Les disques européens de stationnement seront vendus par les commerçants de la ville qui le désireront. On peut déjà les trouver en supermarchés, stations services et commerces d'articles de voitures.



ZONES GRATUITES

Des horodateurs dédiés sur ces zones donnent droit à 30 minutes de stationnement valables une seule fois par jour sur l'ensemble des zones gratuites.



Horaires

de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi sauf dimanches et jours fériés



Cours Napoléon

Rue Etienne Conticours Grandval

D'autres zones pourront être définies. Permet l'accessibilité à certaines voies commerçantes situées en périphérie du centre-ville, non couvertes par du stationnement payant.Stationnement limité à 45 minutes de stationnementStationnement soumis à un contrôle, présence obligatoire du disque européen apposé de manière visible à l'intérieur du véhicule, derrière le pare-brise.L'usager indiquera à l'aide de ce disque son heure d'arrivée.Ces zones pourront compter entre 10 et 20 places chacune en fonction des spécificités des voies.Boulevard Madame MèreBoulevard Fred ScamaroniAvenue Beverini-VicoRue du Colonel Colonna d'OrnanoRue Del PellegrinoBoulevard MaglioliBoulevard Dominique PaoliAvenue du Président Kennedy09h00-12h00 14h00-19h00 tous les jours sauf dimanches et fériés.

Mode d'emploi

Nouveau ! Il vous suffit de renseigner le numéro de plaque d'immatriculation de votre véhicule, puis de choisir la durée de votre stationnement afin de procéder au règlement relié à votre profil : visiteur extérieur (plein tarif) , résident ajaccien, résident en zone payante ou professionnel.

Les modes de paiement sont : carte bleue, monnaie ou paiement sans contact

Les usagers "résidents en zone payante" ayant un forfait trimestriel, semestriel ou annuel n'ont pas à se rendre à l'horodateur.

Informations

Service des horodateurs - Quartier Grossetti

Du lundi au jeudi de 8h00 à 16 h00 et le vendredi de 8h00 à 15h00

tel : 04 95 51 52 55

De nouveaux horodateurs :Nouveau ! Il vous suffit de renseigner le numéro de plaque d'immatriculation de votre véhicule, puis de choisir la durée de votre stationnement afin de procéder au règlement relié à votre profil : visiteur extérieur (plein tarif) , résident ajaccien, résident en zone payante ou professionnel.Les modes de paiement sont : carte bleue, monnaie ou paiement sans contactLes usagers "résidents en zone payante" ayant un forfait trimestriel, semestriel ou annuel n'ont pas à se rendre à l'horodateur.

Consultez le guide horodateurs 2018

Guide horodateurs 2018.pdf (2.07 Mo)



FAQ Je vis dans la vieille ville et travaille dans l’hyper centre, quel abonnement est le plus adapté à mes besoins ?



Le tarif adapté à votre situation est le tarif : « Résident en zone payante ». Vous bénéficiez ainsi d’un tarif avec lequel vous pouvez bénéficier du tarif zone bleue quelle que soit la zone dans laquelle vous stationnez.

Vous êtes tout de même tenu de respecter le code de la route qui interdit de stationner au même endroit plus de 7 jours consécutifs.



Mon domicile est situé quartier Pietralba et je travaille en hyper centre , je souhaite prendre mon véhicule, ai-je la possibilité de prendre un abonnement et à quel prix ?

Le tarif « professionnel » reste le plus favorable pour une personne qui travaille en ville. En effet, vous bénéficiez d’une réduction de 40% du tarif de la zone dans laquelle vous stationnez et vous pouvez prépayer pour une journée.



Je réside sur la commune d’Afa et travaille sur le cours Napoléon, quelle réduction pour moi ?

La mise en place de cette nouvelle tarification s'effectue par phases. Un tarif communautaire est actuellement à l'étude. Pour l'heure,

le tarif qui correspond à votre situation est «professionnel » travaillant en zone payante. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de 40% du tarif de la zone bleue quelle que soit la zone sur laquelle vous stationnez et vous pouvez prépayer pour une journée.





Puis-je payer mes abonnements à l’année ?

Oui, avec un abonnement « résident ajaccien» ou "résident en zone payante "

Est ce que je dois me rendre à l’horodateur ?

Oui sauf pour les résidents en zone payante qui ont choisi l’abonnement (90 €, 160 € ou 290 €).





Vous expérimentez une nouvelle zone de stationnement avec un disque bleu européen, comment ça marche ? Quelles sont les zones concernées ? où puis-je me procurer un disque et à quel prix ?

Certaines zones commerçantes, situées en périphérie des zones payantes ne bénéficient pas de zones de stationnement à durée limitée permettant aux commerçants de recevoir leur clientèle dans de bonnes conditions. Ces zones sont « squattées » la plupart du temps par des usagers qui travaillent à proximité, voir en centre ville et ne veulent pas s’acquitter d’un stationnement payant. La ville va donc expérimenter la mise en place de places de stationnement "vertes" ou gratuites pendant 45 minutes maximum (6 à 10 places selon le quartier). Au-delà du temps, vous serez verbalisable (35€). Pour indiquer votre horaire d'arrivée, il suffit de vous procurer un disque européen de stationnement auprès de commerces spécialisés dans la vente de pièces et accessoires automobiles (grandes surfaces, stations service, spécialistes de pièces et accessoires automobiles…) pour une somme modique (selon le vendeur) entre 2,00 € et 4,00 €.

A l’aide du disque, vous indiquez votre heure d’arrivée.

Ex : j’arrive à 09h00, je positionne mon disque sur 9h00 cela me donne automatiquement droit de stationner gratuitement sur cette place réservée à cet effet jusqu’à 9h45 (ensuite vous devez la quitter, sinon c’est 35€ d’amende).





Je suis un professionnel, est-ce que je peux payer pour une flotte de véhicules en tant qu'entrepreneur ?

Oui un abonnement par véhicule sera nécessaire





Accueil Envoyer à un ami Imprimer