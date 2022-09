En direct d'Associ in Festa avec la radio Frequenza Nostra Le 11 septembre est le grand rendez-vous des associations sportives, culturelles et de loisirs. En un seul lieu, place du Diamant, les clubs du territoire ajaccien vous accueillent pour vous renseigner et faciliter votre inscription si vous le souhaitez



Avec septembre vient la rentrée et les nouvelles adhésions aux associations sportives et culturelles. Associ in Festa vous donne rendez-vous le 10 septembre prochain pour rencontrer et vous renseigner les clubs ajacciens. La radio Frequenza Nostra sera en direct de la place De Gaulle pour tendre son micro aux différentes structures.

