En 2019, les médiathèques ouvrent plus ! A partir du 7 janvier, les médiathèques de la Ville changent leurs horaires d’ouverture. Des horaires plus larges, plus faciles à retenir et plus homogènes sur l'ensemble du réseau



Les médiathèques seront ouvertes dès 10h00 tous les jours, et le resteront à la pause méridienne, de 12h00 à 14h00. Au total, les médiathèques Sampiero, Les Cannes et Saint-Jean ouvriront 12 heures de plus par semaine.



Voici nos nouveaux horaires :



Médiathèque Sampiero

Du lundi au vendredi

Lundi - mardi - vendredi : 10h00 – 17h00

Mercredi - jeudi : 10h00 – 18h00



Médiathèque des Cannes et de Saint-Jean

Du mardi au samedi

Mardi - vendredi : 10h00 – 17h00

Mercredi - jeudi : 10h00 – 18h00

Samedi : 10h00-16h00



Médiathèque des Jardins de l’Empereur

Du mardi au samedi

Mardi au vendredi : 10h00 – 18h00

Samedi : 10h00-17h00



Bibliothèque de Mezzavia

Du lundi au jeudi

Du lundi au jeudi : 9h00 – 16h00





C’est gratuit ! N’hésitez pas à pousser la porte de nos médiathèques ! L’inscription est gratuite.

Il vous suffit de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Vous pouvez emprunter 5 documents (livres, CD, DVD) pour une durée de 15 jours, renouvelable une fois. Et nous vous proposons de nombreuses animations culturelles pour adultes et enfants : club lecture, spectacles, ateliers, ciné-goûter...

Il y en a pour tous les goûts et l’inscription est également gratuite. Venez nombreux !



En savoir plus www.bibliotheque.ajaccio.fr

