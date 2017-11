Emission Prima Inseme en direct du Marcatu di natale du 18 au 22 décembre

France3 Corse Via Stella, partenaire de la Ville d’Ajaccio, sera en direct du Marcatu di Natale du 18 au 22 décembre avec l’équipe des chroniqueurs des émissions Prima Inseme et Inseme.

Infos pratiques, découvertes et bonne humeur sont au programme.