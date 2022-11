« Embarquement immédiat » avec Patrick Fiori vendredi 4 novembre sur France 3 Embarquez avec Patrick Fiori pour une soirée exceptionnelle sur l’île de Beauté ! Avec ses amis artistes (Soprano, Patrick Bruel...), le chanteur célèbre la Corse et son patrimoine musical.



Vendredi 4 novembre à 21h10 sur France 3.



« Terra Corsa », « Corsica », « Catena », « Diu vi Salvi Regina », « Chi fa », « Viaghji », « Ti vecu o la mio bandera » : en solo, duo, trio ou de façon collégiale, Patrick Fiori et les siens revisitent une vingtaine de chansons du patrimoine corse. L’occasion de fêter la beauté de l’île du même nom et de célébrer une musique intemporelle, vive, émotive, qui se prête plus que jamais aux mélanges des voix et des générations. Maître de cérémonie de la soirée, le chanteur à la voix inimitable, entouré de ses musiciens, accueille ainsi sur scène de nombreux chanteurs venus spécialement pour l’occasion comme Soprano, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Jenifer, Bénabar, mais aussi des artistes et groupes de polyphonies corses comme Antoine Ciosi, Voce Ventu, Clément Albertini, Jean-Charles Papi, Francine Massiani, A Pasqualina, Christophe Mondolini, A Filetta, Diana Di l’Alba, Canta U Populu Corsu et bien d’autres ! Ensemble, ils s’unissent pour offrir aux téléspectateurs une escapade… corsée !



