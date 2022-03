Electricité : L’option Heures Pleines/Heures Creuses, comment ça marche ? Elettricità : comu viaghju u cuntrattu incù l'ori più cari è l'ori menu cari

Les contrats d’électricité peuvent être soit en option Base, c’est-à-dire que le prix du kilowattheure d’électricité est le même à toute heure, soit en option Heures Pleines/Heures Creuses, c’est-à-dire que le prix du kilowattheure d’électricité est moins cher 8h par jour, et plus cher 16h par jour.







En Corse, chaque logement se voit attribuer aléatoirement une plage horaire parmi les quatre suivantes : De 21:40 à 5:40 ;

De 22:10 à 6:10 ;

De 22:45 à 6:45 ;

De 22:45 à 7:45. Il n’est pas possible de les modifier, ni de les choisir . La tranche horaire de chaque logement est inscrite sur les factures.



0,1458€. En option Base, le kWh d’électricité coûte 0.1374€ toute la journée. Cette option est donc avantageuse pour les logements qui peuvent programmer les appareils énergivores la nuit, comme le lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, etc. À savoir que les ballons d’eau chaude électriques sont presque toujours programmables sur ces heures là. Sur ces horaires, le kWh d’électricité coûte 0,1149€ , tandis que le reste de la journée il coûte. En option Base, le kWh d’électricité coûtetoute la journée. Cette option est donc avantageuse pour les logements qui peuvent, comme le lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, etc. À savoir que les ballons d’eau chaude électriques sont presque toujours programmables sur ces heures là.



répartir la consommation des ménages, et ainsi éviter les pics de consommation qui obligent les distributeurs à utiliser des centrales de secours qui sont fortement polluantes. Cette option permet alors de est dûe à la consommation d’énergie. La généralisation de cette option sur le territoire permet de, et ainsi éviter les pics de consommation qui obligent les distributeurs à utiliser des. Cette option permet alors de réduire notre empreinte carbone , c'est-à-dire l’impact que nous avons sur la planète. En effet, une partie conséquente des gaz à effet de serre que nous engendrons



