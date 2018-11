Election du Conseil Municipal des Jeunes d'Ajaccio le 6 décembre U 6 di dicembri, i ghjovani aiaccini ani da pudè fà l'elezzioni di u so cunsigliu municipali

6000 jeunes s’apprêtent à désigner leurs représentants pour un mandat de deux ans



Elections dans tous les collèges et lycées d'Ajaccio



Quarante et une conseillères et conseillers âgés de 11 à 25 ans, et leurs suppléants, seront élus (et désignés) dans la parité pour un mandat de deux ans.



Pour les collégiens, lycéens et post-bac, le modus operandi n'est pas différent de celui d'une élection traditionnelle puisque chaque élève devra se munir de sa carte d'identité (ou de son carnet de correspondance) pour signer le cahier d'émargement et passer par les urnes pour un vote à bulletin secret dans chaque bureau de chaque établissement de la ville, en présence d'assesseurs et de scrutateurs, présidé par un conseiller municipal des jeunes ou traditionnel.

A l'issu des scrutins, seront élus par établissement: deux conseillers pour les classes de 6ème/5ème (10)

deux conseillers pour les classes de 4ème/3ème (10)

trois conseillers pour les lycées d'enseignement général (9)

deux conseillers pour les lycées professionnels (4) En revanche, pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans, qu'ils soient étudiants, salariés, à la recherche d'emploi, dans le monde associatif ou simplement domiciliés à Ajaccio, des candidatures seront mises en ligne sur le site de la Ville www.ajaccio.fr et examinées par un jury présidé par Antoni Chareyre, conseiller municipal en charge du CMJ, et composé de jeunes et d'agents municipaux; à l’issu de cet examen, huit conseillers, quatre filles et quatre garçons (et leurs suppléants) seront désignés.



Les résultats des élections seront proclamés le 6 décembre, affichés en mairie et consultables en ligne.



La campagne électorale débutera le lundi 12 novembre et se terminera le vendredi 30 novembre.



Bonne campagne à tous !









Petit retour sur les deux années d'existence du "CMJ 1" Après deux ans de mandat, les élus du premier Conseil Municipal des Jeunes d'Ajaccio, créé à l'initiative de Laurent Marcangeli et pris en charge par Antoni Chareyre, rendent leurs écharpes et quittent les fauteuils de la salle de délibérations de l'Hôtel de Ville.



Deux années bien remplies, durant lesquelles les jeunes élus ont pris part à la vie de la Cité Impériale et se sont emparé des questions de la jeunesse et parfois de l'ensemble de leurs concitoyens.



Durant ce mandat, les jeunes ont profité du soutien et de l'expérience leurs aînés du Conseil Municipal.

Un apprentissage de la citoyenneté et des valeurs de la République qu'ils ont pu véhiculé autour d'eux afin de poser leur pierre à l'édifice du "mieux vivre ensemble".



Ce mandat leur a permis de toucher du doigt les difficultés auxquelles leurs concitoyens sont confrontés dans le coeur de ville et dans les quartiers. Aussi, afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, le CMJ a été force de proposition et a pu orienter la Municipalité et la Communauté d'Agglomération du Pays Ajacciens sur divers points et projets.



Notamment, le CMJ prend part à l'élaboration de différents projets comme le Plan Numérique Territorial (PNT) avec les services de la Ville et de la CAPA (implantation de bornes Wifi gratuit à proximité des lycées, évolution du numérique dans les musées et aux abords des monuments, amélioration des systèmes d'information dans la ville,...); son avis consultatif est, par ailleurs, pris en compte par la CAPA et la Société Publique Locale Muvitarra dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU), les jeunes étant des usagers assidus des transports en commun.



La Commission Sports du CMJ a été active en venant en aide à des associations en difficultés et en participant à différents évènements soutenus par les services de la Ville et les associations, l'Urban Foot, le City Trail, le Mondial de Footvolley, les "week-end aventures ados", ... La Commission Culture, n'a pas été en reste, en participant à l'organisation des projets "Ajaccio à travers le Temps", "A Ghjurnata Culturali", "Quartiers Numériques", "Marché des Jeunes", "U Carnavali d'Aiacciu"...



Les jeunes se sont aussi mobilisés sur la question de la lutte contre la précarité, en se ralliant avec grand enthousiasme à des actions solidaires comme des collectes alimentaires au profit des plus démunis et des collectes de dons pour les personnes atteintes du VIH dans le cadre du Sidaction avec l'association Aiutu Corsu; parmi d’autres propositions du CMJ, le projet « frigos solidaires » est actuellement en cours de traitement par le Centre Intercommunal d’Action Sociale.



L´environnement a bien sûr été au cœur des débats, le CMJ ayant proposé plusieurs pistes afin de sensibiliser les jeunes et moins jeunes à la nécessité du tri sélectif, des débats alimentés et des craintes accentuées par la récente crise des déchets qui n’a pas laissé les jeunes sans voix et les a poussé à manifester leur mécontentement via la page Facebook du CMJ.



La jeunesse a tenu aussi a honorer la mémoire de ses aînés, notamment des anciens combattants en organisant en partenariat avec l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) la collecte du Bleuet au mois de mai 2018 et prochainement la collecte du 11 novembre à l'occasion de l'Armistice.



Les élus du Conseil Municipal des Jeunes d'Ajaccio remercient vivement pour leur soutien et leur bienveillance pendant ces deux ans, Laurent Marcangeli, Maire de la Ville et Président de la CAPA, Antoni Chareyre, Conseiller Municipal en charge du CMJ, l'ensemble des élus du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire du Pays Ajaccien, et aussi l'ensemble des directions des services de la Ville et de la CAPA pour leur écoute et leur réactivité, et enfin les associations sportives, culturelles, caritatives et les bénévoles qui oeuvrent au quotidien dans l'intérêt commun.





