Election du 14ème adjoint M. Christophe Mondoloni, succède à M. Christian Balzano et en tant qu'adjoint il conserve ses délégations, Langue corse et Festivités.





Christophe Mondoloni, en charge de la langue corse et des festivités est élu adjoint au maire à l'unanimité.



Le code général des collectivités territoriales, stipule qu'en cas de démission d'un adjoint et du remplacement de celui-ci a conséquence de promouvoir d'un rang chaque adjoint d'un rang inférieur au démissionnaire : le nouvel adjoint élu en remplacement du démissionnaire prend la dernière place du tableau des adjoints. Suite à la démission de M. Christian Balzano, le conseil municipal a procédé à l'élection du 14ème adjoint.Christophe Mondoloni, en charge de la langue corse et des festivités est élu adjoint au maire à l'unanimité.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer