Election des conseillers municipaux et communautaires : Infos bureaux de vote Infurmazioni di i scagni di voti pà l'alizzioni municipali è cumunitarii di 15 è 22 di marzu

A l’occasion de l’élection des conseillers municipaux et communautaires qui se déroulera les 15 et 22 mars 2020, les bureaux de vote n° 8, n°28, n°30, n°31, changent d’implantation, et les bureaux de vote n°22 et n°23, d’accès.









Accueil Envoyer à un ami Imprimer