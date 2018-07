Élagage des palmiers sur le quai Napoléon

A Cità d'Aiacciu hà da scapà e palme di a calata Napuliò.

Afin d’assurer votre sécurité, la ville d’Ajaccio va procéder à l’élagage des palmiers du quai Napoléon.



Cette opération va se dérouler dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juillet entre 22 heures et 6 heures.



À cette occasion et durant toute la durée de l’intervention, la circulation sera interdite sur la portion du quai Napoléon où se situe le chantier ainsi que sur les rues Zévaco maire et Pozzo di Borgo.

L’accès aux rues Bonaparte, soeur Alphonse et Bd Lantivy sera restreint aux riverains et la circulation sur le Bd Danièle Casanova sera inversée de la sortie du port Tino Rossi à la rue Roi de Rome.



Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés.



Pour toute information complémentaire, contactez le service «Allo Mairie» au 0803.05.05.05 (numéro vert).