Élagage des palmiers quai Napoléon

Malgré les efforts de traitement déployés par le service Espaces Verts de la Ville, trois des quatre palmiers longeants le quai Napoléon n'ont pas résisté à l'attaque du charançon rouge.

Présentant un risque de décrochage de la partie haute du palmier, l'élagage de celle-ci a dû être envisagé afin de garantir la sécurité des passants de cette rue très fréquentée.



Afin de limiter les nuisances sur les activités de la rue, une opération de nuit a été retenue selon une méthode inédite à Ajaccio. Réalisée par l'entreprise Aloès, cette méthode a permis une mise en sécurité dans un délai record par rapport à la technique traditionnelle.

Ainsi, le chantier s’est déroulé dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juillet de 23h à 1h45 repliement compris.



La Ville d'Ajaccio remercie les acteurs administratifs et techniques (l'entreprise Aloès, le service des Espaces Verts de la Ville et Moyens Lourds de la Voirie) pour le bon déroulement de l'opération ainsi que la compréhension des commerçants et riverains pour les nuisances occasionnées.