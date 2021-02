Effondrement du mur de soutènement du Chemin de Torretta : informations et circulation U muru di sustinimentu di a camminu di Turretta hè cascatu : infurmazini è circulazioni



Suite à l’effondrement de la chaussée survenu sur le chemin de Torretta dans la nuit du 13 au 14 février, la circulation normale des véhicules est désormais impossible. Une voie de contournement sera mise en place dans les prochaines heures par l’intermédiaire d’une propriété privée : celle-ci permettra de relier la route départementale D11 à l’ancien chemin du Salario, dit « Chemin de Morone ». Cet itinéraire, limité à 20 km/h, sera strictement interdit aux véhicules de plus de 3.5 tonnes, à l’exception des véhicules de secours.

Il est fortement recommandé aux usagers de réserver l’emprunt de cette voie aux déplacements indispensables. Des études sont en cours pour la remise en circulation du chemin de Torretta dans les meilleurs délais.

Plus d’informations à venir.

