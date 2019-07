Edouard Philippe remet les clés de la citadelle à Laurent Marcangeli U prima ministru hà rimissu i chjavi di a citatella à u Merri Laurent Marcangeli

Elle abrite la première pierre de la ville d'Ajaccio quelque part dans les fondations du château génois, après cinq siècles de d'occupation militaire, la citadelle d'Ajaccio entre enfin dans le patrimoine ajaccien. Ce 4 juillet 2019 est un jour historique pour la Ville. À l’occasion de sa visite officielle en Corse, le Premier ministre, Edouard Philippe, a tenu à un geste symbolique, la remise des clés de la citadelle au maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Ce bien exceptionnel de quelque 2,5 hectares cédé à la Ville pour 1,3 million d'euros, fait l'objet d'un projet d’aménagement qui l’ouvre pour la première de son histoire à la population.







Sur le papier, il s’agit de l’acte de cession officiel de la Citadelle Miollis par le Ministère des Armées à la Ville d’Ajaccio. Pour l’image, le Premier ministre, Edouard Philippe, a remis symboliquement les clés de la Citadelle à Laurent Marcangeli, le maire d’Ajaccio et président de la Communauté d'agglomération du Pays ajaccien (Capa). La cérémonie de ce 4 juillet vient concrétiser la volonté municipale d’aboutir enfin à un dialogue initié depuis de longue date.

Coeur battant d'Ajaccio

" La première pierre de la ville d'Ajaccio se trouve ici, elle a été posée il y a cinq siècles en 1492. Aujourd'hui est un jour particulier pour Ajaccio et son histoire. Ici dans cette citadelle qui deviendra pleinement et entièrement propriété de notre ville et de ses habitants, un nouveau monde s'écrira. Un monde dans lequel nous allons ferons en sorte de créer les conditions d’une ville qui se renouvelle, d’une ville qui permet à celles et ceux qui y vivent de s’y sentir heureux et épanouis. Nous ferons en sorte que ce futur quartier soit celui du coeur battant de la Ville d’Ajaccio. Une nouvelle page s’ouvre, faisons en sorte que ce nouveau monde que nous devons écrire soit plein de promesses pour les générations futures, audacieux et ouvert ", a déclaré Laurent Marcangeli dans l'enceinte de la citadelle en présence notamment du Premier ministre, du ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, de la préfète de Corse, Josiane Chevalier, du député de Corse-du-Sud Jean-Jacques Ferrara, du président de l'Exécutif de Corse, Gilles Simeoni.

Enjeux durables

Avant la remise symbolique des clés et de la signature de l'acte de cession, Edouard Philippe a souligné l’entreprise commune d’hommes et de femmes qui envisagent l’avenir en participant à la construction de ce projet et au rapport de confiance noué avec l’Etat. " Vous allez vous inscrire avec ce projet dans un très long processus. Cette cession demande un très gros effort. Son utilisation effective n’aura lieu qu’après des travaux dont chacun mesure bien le caractère considérable qu’ils prendront : la dépollution du site, la restauration des remparts, l’aménagement et la valorisation seront des enjeux durables. Enfin, cette cession va vous permettre de réhabiliter le site pour en faire un outil de valorisation et de revitalisation du centre-ville ".



Construite par les Génois au XVe siècle, la citadelle constitue un haut lieu du patrimoine historique de la ville dont certaines parties sont classées aux Monuments historiques. Lieu mémoriel, elle abrite également la cellule où s'est donné la mort le résistant Fred Scamaroni. L'acquisition de la Citadelle Miollis par la Ville d'Ajaccio s'inscrit dans le cadre d'un projet d'aménagement intégré à la ville comme quartier à part entière. Point d'attractivité majeurs du programme de développement urbain et économique Ajaccio 2030, le projet de réhabilitation fait actuellement l'objet d'une étape de concertation dont le terme est fixé au 30 octobre 2019.

Schéma d'intentions

Ajaccio en Mag' n°3 " La Citadelle enfin ajaccienne, plongée dans cinq siècles d'histoire "



Myrte, visite de la plateforme de recherche en énergie solaire La plateforme expérimentale de l'université de Corse de recherche en énergétique Myrte a été présenté au Premier ministre. L’énergie solaire y est stockée via une pile à hydrogène. Le domaine de l’énergie est un sujet de préoccupation pour le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, notamment en ce qui concerne le devenir de la centrale du Vazzio, vétuste et qui fonctionne au fioul lourd.

