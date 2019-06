EcoScola 2019 : les écoles de la Ville labellisées La fin d’année scolaire rime aussi avec récompense. Dans le cadre du programme EcoScola qui a pour but d’ancrer les comportements éco-responsables dans les écoles, le Syvadec, a décerné sa labellisation aux trois écoles d’Ajaccio qui ont participé à l’édition 2019 : les écoles élémentaires de Charles Bonafedi et de Forcioli-Conti et l’école maternelle de Pietralba.





EcoScola, programme pluriannuel déployé sur la région Corse a été mis en place depuis janvier 2016 par le Syvadec. Plusieurs écoles d’Ajaccio ont candidaté à ce dispositif suivi par la Direction Education et Vie Scolaire.



Pour les trois éditions précédentes, il a déjà concerné les établissements suivants : Bodiccioni maternelle, Saint-Jean Castelvecchio élémentaire, Mezzavia maternelle, Lorettu élémentaire, Jérôme Santarelli maternelle, Jardins de l’Empereur maternelle et élémentaire, Sœur Alphonse maternelle, l’école privée Saint Joseph, Lorettu maternelle, Parc Berthault maternelle.

Pour Rose-Marie Ottavy, adjointe aux affaires scolaires, cette opération est une opportunité à la fois pour les écoles et leurs élèves : « Ce dispositif apprend aux enfants les comportements éco-responsables en matière de déchets et de gaspillage alimentaire. Ils représentent les éco-citoyens de demain futurs co-responsables de la protection de notre environnement. Sans oublier qu’ils sont également un vecteur de sensibilisation auprès de leurs parents ».



Pour cette 4e édition, les écoles élémentaires Charles Bonafedi, Forcioli-Conti, et la maternelle de Pietralba ont participé au programme du Syvadec. Tout au long de l’année, elles ont suivi un déroulé réalisé en deux temps : d’octobre à mars, une sensibilisation au tri sélectif et à sa valorisation, et d’avril à juin, une sensibilisation à la prévention.

« Le but de ce dispositif est non seulement d’encourager la sensibilisation des scolaires en intervenant autour d’un programme construit mais également d’impliquer les collectivités des différents territoires sur lesquels nous intervenons pour renforcer les partenariats. A titre d’exemple, cela a permis de mieux équiper les écoles en outils de collecte » informe Marie Antonelli, responsable prévention du Syvadec.



Lors de la cérémonie de labellisation, chaque élève s’est vu remettre un jeu des 7 familles réalisé sur le thème du tri offert par le Syvadec et une plaque EcoScola en témoignage de l’engagement des établissements et de leur labellisation.











Miser sur l’information et la formation



Après la réalisation d’un diagnostic des déchets pour en connaître la quantité produite dans l’établissement en début et fin de programme, la phase de sensibilisation au tri se réalise autour d’actions concrètes pour limiter les quantités de déchets alimentaires jetés et réduire les coûts financiers tels que des ateliers de fabrication de petits collecteurs, la fourniture par le Syvadec d’outils pédagogiques, la mise en place de matériels de collecte de tri adaptés pour les déchets spécifiques (piles, cartouches d’encre, instruments d’écriture etc…), ou encore l’introduction de composteurs …

La formation des personnels et des élèves pour accompagner la mise en œuvre des préconisations est un maillon essentiel de ce dispositif.

Les animateurs du Syvadec se rendent en moyenne une fois par mois dans les écoles où ils organisent des comités de suivi et proposent des plans d’actions à l’attention des enseignants avec une remise des outils adéquats. Les enfants sont sensibilisés autour d’ateliers ludiques et pédagogiques comme les « ateliers prévention des déchets », les goûters « maxi et mini déchets », le troc de jouets ou de livres, ou la customisation de produits destinés à être jetés dans le but d’offrir une seconde vie aux objets.



En 2019, les résultats du diagnostic réalisé à l’école Forcioli-Conti a mis en évidence la production de 1901kg de déchets par an. Elle a recyclé 1422 kg de déchet depuis la mise en place du projet et réduit de 40% ses ordures ménagères soit 52 kg de déchets en moins sur l’année.





Dates des labellisations :

Ecole élémentaire Charles Bonafedi, 17 juin à 10h30

Ecole élémentaire Forcioli-Conti, 17 juin à 14h

Ecole maternelle Bodiccioni : 18 juin à 9H30



Le gaspillage alimentaire, l’affaire de tous.



En octobre 2016, afin de renforcer cet accompagnement sur la partie prévention et tout particulièrement sur le gaspillage alimentaire, la Syvadec a répondu à l’appel à projet lancé par l’ADEME et l’OEC à destination des restaurations collectives et commerciales en Corse. L’objet est de proposer un accompagnement technique des restaurants et des cantines scolaires et de fournir aux écoles un panel d’outils pour travailler efficacement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.



En plus des deux cuisines centrales des Jardins de l’Empereur et de Saint Jean, les personnels et les élèves des écoles ont été sensibilisés par le Syvadec sur les temps de cantine. Après l’évaluation de la production des déchets, un gaspi-mètre à pain a été distribué pour juger de la quantité de pain jeté en fin de service. Des outils de communication (affiches bonnes pratiques, compostage, livrets pédagogiques) ont été fournis aux responsables périscolaires et aux élèves.



Ecoles participantes :

Mezzavia maternelle et élémentaire, Jardins de l’Empereur maternelle et élémentaire, Sœur Alphonse maternelle et école privée Saint Joseph, Lorettu maternelle et élémentaire, Jérôme Santarelli maternelle, Parc Berthault maternelle, Pietralba maternelle, Annexe élémentaire, Forcioli Conti élémentaire.



