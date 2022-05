Echecs et Pat, le premier tournoi d'échecs du patrimoine remporte un vif succès ! Pà i 530 anni di a fundazioni d'Aiacciu, a liga corsa di scacchi è a Cità d'Aiacciu urganizeghjani u primu turnellu di scacchi à valori patrimuniali

Pour les 530 ans de la fondation d'Ajaccio, l'Echecs Club ajaccien, la ligue corse d'échecs et la Ville d'Ajaccio ont organisée le premier tournoi d'échecs du patrimoine. Une occasion de lier la pratique des échecs et la sensibilisation au patrimoine des plus jeunes. Quelque 500 élèves de CM1/CM2 se sont s'affrontés dans des conditions optimale pour représenter leur écoles.



RETOUR EN IMAGES A 15h00 c'est un tonnerre d'applaudissement qui a retenti dans le hall du palais des congrès. Les jeunes joueurs, les bénévoles du club d'échecs ajaccien, tous ont applaudi "fous de joie" pour clôturer cette journée consacrée au premier tournoi d'échecs du patrimoine. "Nous sommes très heureux aujourd'hui et nous remercions ici la Ville d'Ajaccio qui a toujours été à notre côté, a souligné la présidente du club, Marie-Paule Tomasi, en présence du président de la ligue, Akka Vilaisarn, du recteur de Corse, Philippe Agresti, du conseiller exécutif, Romain Colonna et du maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli.



"Merci a tous les bénévoles, les arbitres, les organisateurs pour la qualité de ce premier rendez-vous que nous comptons bien renouveler avec vous. Merci aux enfants qui ont été formidables, à la leur professeur d'échecs et à leurs enseignants", a déclaré le maire d'Ajaccio lors de la remise des prix, dont le Premier a été remporté par le CM2 de l'école du Lorettu.

Bravo à tous et à l'année prochaine !





D'abord joueur de poker, il a commencé à pratiquer les échecs sur un "coin de table", dit-il. Depuis un an, il joue en club et ne cesse de s'enthousiasmer par ce jeu qu'il présente comme une passion insulaire. Florian, la petite trentaine, est intarissable sur ce sport qui s'est en effet fortement développé depuis la création de la ligue corse d'échecs en 1998 par Léo Battesti.

A l'origine l’initiative de l’Échecs Club Ajaccien avec le soutien de la ligue Corse d’Échecs. Les échecs sont un art porteur d’une histoire plusieurs fois millénaire, une histoire qui lie toute personne amoureuse de la réflexion, de la logique, du jeu, dans une démarche de respect et de bienveillance. Leur intérêt patrimonial est évident. Pour cette première édition, pas moins de 500 jeunes des classes de CM1-CM2 viendront représenter leurs écoles.



Pour cette occasion, les participants se verront offrir un dépliant adapté à leur âge sur les œuvres majeures du Palais Fesch, et un diplôme remis par la ligue Corse d’Échecs. Ils auront également accès à des ateliers/jeux proposés autour du patrimoine et de l’archéologie et dispensés par le service des publics et médiation du Palais Fesch et par le laboratoire régional d’archéologie.



Durant cette journée, ces passionnés se sont donc affrontés classe contre classe pendant sept parties entre 9h30 et 15h00 pour remporter le précieux trophée Napoléon. Le plus célèbre des enfants d'Ajaccio, en plus d’être une figure historique incontournable a aussi été un joueur d’échecs. Les échecs figurent comme l’un des sports le plus pratiqué en Corse. Depuis la création de la ligue Corse d’échec, près de 50 000 personnes ont eu l’occasion de jouer à ce jeu captivant. L’île est d’ailleurs le territoire au monde en termes de ratio où l’on joue le plus. La formation actuelle donne des résultats exceptionnels pour la plus grande fierté des éducateurs, des familles, de tous les Corses.

