ÉVÉNEMENT : « Basket en Liberté » du 11 au 15 octobre, place Diamant

La Ville d’Ajaccio a eu l'honneur d'être sélectionnée cette année pour recevoir l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Basket Ball (FFBB), qui se tiendra samedi 15 octobre au Palais des congrès. À cette occasion, des nombreuses animations seront proposées toute la semaine place Diamant, ainsi qu'au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (CSJC), afin de promouvoir ce sport.





Programme 1/ « Basket en Liberté »

Du mardi 11 octobre 9h, au vendredi 14 octobre 12h30, place du Diamant

Le but de cette manifestation est bien sûr de promouvoir la discipline, en créant une animation autour du basket (5x5 et 3x3), à destination de jeunes scolaires (génération Paris 2024). Pour cela des jeux, rencontres, ateliers… seront proposés aux enfants des écoles et collèges de la ville. Cette action est menée en partenariat avec la Commission Jeunesse de la FFBB, l’inspection Académique (Primaire), l’USEP et l’UNSS 2A.



2/ Job Dating « Du stade vers l’emploi, une manière originale de recruter » Jeudi 13 octobre, de 9h à 17h au Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (CSJC)



Cette journée est menée en partenariat avec la FFBB et Pôle Emploi.

Son but est de favoriser l’insertion professionnelle à l’occasion d’une pratique sportive, en l’occurrence ici le basket-ball.



Quel est le programme ?

Rendez-vous au Centru di u Sport è di a Ghjuventù Corsa (CSGC) - Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (CSJC) pour une matinée sportive encadrée par des conseillers Pôle emploi, des membres de la FFBB et du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Pas la peine de chercher qui recrute, vous ne le saurez pas avant l’après-midi. À la suite des ateliers sportifs, vous partagerez un repas convivial avec l’ensemble des participants.

C’est seulement à la suite de ce déjeuner que se déroule la phase de recrutement.

Une journée complète sans avoir besoin de sortir du stade qui vous accueille.



Le planning de la journée : 09h00 - 10h00 : accueil

10h00 - 10h30 : échauffement

10h30 - 12h00 : activités sportives douces

12h00 - 13h30 : déjeuner

13h30 - 14h00 : levée de l’anonymat

14h00 - 16h00 : job dating 4/ Forum d’échanges et conférences thématiques Vendredi 14 octobre - 14h à 18h - Palais des Congrès

Des stands de tous les services de la FFBB, animés par des salariés et des élus, sont à la disposition des visiteurs qui peuvent ainsi obtenir des informations et de la documentation.

Des stands de tous les services de la FFBB, animés par des salariés et des élus, sont à la disposition des visiteurs qui peuvent ainsi obtenir des informations et de la documentation.

En parallèle, des conférences, dispensées par des élus fédéraux et intervenants extérieurs, viendront rythmer la journée.

