ENTRETIEN DES PLAGES AJACCIENNES : DES ESPACES NATURELS À PROTÉGER La direction de l'Environnement et des Aménagements paysagers (DEAP) de la Ville d’Ajaccio gère 22 sites de baignades (plages et criques) sur les 17 kilomètres de linéaire côtier que compte la Ville d'Ajaccio.



Ce mercredi 28 juillet, Caroline Corticchiato, adjointe au maire déléguée à l'excellence environnementale, s'est rendue plage du Trottel auprès des agents municipaux afin de faire un point sur les actions d'entretien et d’aménagement en cours d’exécution.



Labels La plage du Trottel fait partie des 410 plages labelisées « Pavillon Bleu » en France et bénéficie également label « Handiplage ». « Pavillon Bleu » est un label international de tourisme durable, remis chaque année aux communes et aux ports de plaisance qui mettent en œuvre, de manière permanente, une politique de développement du tourisme respectueuse de l’environnement et des humains. « Handiplage » est quant à lui un label qui identifie les plages qui se développent pour favoriser l’intégration des personnes à mobilité réduite aux loisirs et à la plage. Plus largement, le Golfe d’Ajaccio est classé « Natura 2000 », car il abrite une importante diversité d’habitats marins herbiers de posidonies, de nombreux récifs et grottes et 2 espèces d’intérêt communautaire : le grand dauphin et la tortue caouanne. Il est également protégé par les frontières du Sanctuaire PELAGOS, qui est un espace maritime de 87 500 km² faisant l’objet d’un accord entre l’Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères marins qui le fréquentent.















Entretien 7/7 L’obtention et la pérennisation de ces labels suggèrent un entretien très régulier des espaces de baignade et c’est dans ce cadre que Caroline Corticchiato s’est rendue ce matin auprès des équipes de la DEAP de la Ville d’Ajaccio. Les agents ont procédé à l'élagage des abords de la plage ainsi qu’à son nettoyage quotidien. 6 agents se relaient 7j/7 en été pour assurer le ramassage manuel ou mécanique des déchets échoués par la mer, abandonnés par les usagers, ainsi que le retrait de déchets volumieux déposés suite à des tempêtes ou coups de mer. Le coût global du nettoyage des plages est de 324 000€ par an. Les objectifs pour la Ville sont de permettre aux Ajacciens et aux visiteurs de bénéficier d’un envrionnement propre et préservé (eau saine, site nettoyé) et d’un environnement de qualité, sécurisé et accessible à tous.

Plages sous surveillance C’est dans ce contexte que la Ville d’Ajaccio a procédé à l’installation d’un nouveau poste de secours au Trottel, en concertation avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Une structure habillée de bois (pins laricio), entièrement équipée pour accueillir les Maîtres Nageurs Sauveteurs (MNS) ainsi que les usagers de la plage (rampe d’accès extérieure, toilettes fixes…).



Depuis le 1er juillet 2021, la Ville d'Ajaccio a déployé son dispositif de surveillance sur ses 7 plages communales pour la saison estivale. Du Ricanto à Capo di Feno, 32 nageurs-sauveteurs saisonniers dont un handiplagiste sont mobilisés 7 jours sur 7.

