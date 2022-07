ENGAGÉS POUR LES PLAGES DU LITTORAL AJACCIEN ? Associations, inscrivez-vous !

Puisque chacun peut agir à son échelle en faveur de l’environnement et contre le changement climatique et puisque vous êtes déjà nombreuses à investir le champ et à soutenir notre démarche, la Ville d’Ajaccio souhaite impliquer les associations qui veulent intervenir sur les plages du littoral ajaccien, tout au long de l’année, pour des actions de nettoyage, de sensibilisation, d’information, ou autres actions d’intérêt général. Plus d'infos ci-dessous



Vous fréquentez les plages du littoral ajaccien ?

Vous êtes sensibles à la lutte contre le bouleversement écologique, les impacts du changement climatique, la pollution des océans, à l’atteinte à la biodiversité ? Vous avez une idée d’action à mettre en œuvre en faveur de l’environnement littoral ?

Contactez-nous !



La Ville d’Ajaccio souhaite construire une démarche partenariale et collaborative en faveur d’une gestion responsable et raisonnée de son littoral.



Partageons l’ambition d’AGIR en PRESERVANT LA BIODIVERSITE.



Des actions expérimentales pourront être organisées durant la saison 2022.



Quelques chiffres

De nombreuses associations s'engagent déjà pour la protection des littoraux en organisant des collectes de déchets dans sur les plages, au abord des rivières etc...

Ces collectes (appelées Initiatives Océanes à l'échelle Européenne) permettent de dresser un bilan du nombre et type de déchet rejetés dans la nature.



En 2018, 1 977m3 de déchets ont été récoltés soit l'équivalent de 16 bus remplis.

Parmi les déchets récoltés, 79 % sont des objets à usage unique. Vous êtes sensibles à la lutte contre le bouleversement écologique, les impacts du changement climatique, la pollution des océans, à l’atteinte à la biodiversité ? Vous avez une idée d’action à mettre en œuvre en faveur de l’environnement littoral ?La Ville d’Ajaccio souhaite construire une démarche partenariale et collaborative en faveur d’une gestion responsable et raisonnée de son littoral.Des actions expérimentales pourront être organisées durant la saison 2022.De nombreuses associations s'engagent déjà pour la protection des littoraux en organisant des collectes de déchets dans sur les plages, au abord des rivières etc...Ces collectes (appelées Initiatives Océanes à l'échelle Européenne) permettent de dresser un bilan du nombre et type de déchet rejetés dans la nature.

Formulaire en ligne Associations, le formulaire à remplir est disponible en ligne ici : https://www.ajaccio.fr/forms/Engages-pour-les-plages-du-littoral-ajaccien_f57.html

Accueil Envoyer à un ami Imprimer



Pôle Environnement Responsable : Georgia Susini 6 Boulevard LANTIVY 20000 Ajaccio Tél : 04.95.51.52.74 E-mail : g.susini@ville-ajaccio.fr Actualités Environnement